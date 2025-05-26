İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

Mart ayının sonlarına doğru faiz oranlarındaki artış, kredi maliyetlerine de yansıdı. Tüm kredi türlerinde yükseliş yaşanırken, özellikle ihtiyaç kredilerinde faiz oranları dikkat çekici şekilde arttı. Bankalar, 6, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde uyguladıkları en düşük faiz oranlarını da güncelledi. Peki, 60 bin TL kredi çeken bir kişi 6 ay vadeyle hangi bankaya ne kadar ödeme yapar? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların ödeme planlarına dair detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Mart 2025’te faiz artış sürecine başlamasının ardından, mart ayının sonlarına doğru tüm kredi türlerinde faiz oranları yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Bu artış, özellikle ihtiyaç kredilerinde belirgin şekilde hissedildi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE ARTIŞ

Bankalar, 6, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerine uyguladıkları faiz oranlarını yeniden belirleyerek güncelledi. Bu kapsamda, 6 ay vadeli ve 60.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredileri için uygulanan faiz oranları ve geri ödeme tutarları da netleşti.

26 Mayıs 2025 itibarıyla yapılan hesaplamalara göre, bankadan bankaya değişiklik gösteren faiz oranları doğrultusunda tüketicilerin ödeyeceği aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu.

İşte banka banka 6 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 12.389,08 TL

Toplam Ödeme: 74.634,48 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 12.519,82 TL

Toplam Ödeme: 75.463,92 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,90

Aylık Taksit: 12.343,96 TL

Toplam Ödeme: 74.408,76 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %5,64

Aylık Taksit: 12.717,05 TL

Toplam Ödeme: 76.647,30 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,14

Aylık Taksit: 11.965,85 TL

Toplam Ödeme: 72.140,10 TL

ING

Faiz Oranı: %4,34

Aylık Taksit: 12.064,85 TL

Toplam Ödeme: 72.689,10 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.842,60 TL

Toplam Ödeme: 71.400,60 TL

HSCB

Faiz Oranı: %5,49

Aylık Taksit: 12.641,03 TL

Toplam Ödeme: 76.191,18 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83

Aylık Taksit: 12.308,92 TL

Toplam Ödeme: 74.198,52 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.891,83 TL

Toplam Ödeme: 71.695,98 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 12.040,07 TL

Toplam Ödeme: 72.540,42 TL