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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

Kurban Bayramı öncesi yapılan harcamalar, vatandaşı ihtiyaç kredisine yöneltti. Ancak yükselen faiz oranları, kredi maliyetlerini katladı. Bankalar, 6, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde uyguladıkları en düşük faiz oranlarını da güncelledi. Peki, 60 bin TL kredi çeken bir kişi 6 ay vadeyle hangi bankaya ne kadar ödeme yapar? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların ödeme planlarına dair detaylar...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 14:58

Kurban Bayramı’nda ve öncesinde yapılan masraflarla birlikte artan harcamalar vatandaşları zorladı. Tüketiciler finansal olarak rahatlamak adına bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneldi. TCMB’nin politika faizinde yaptığı artış sonrası, bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bankalar, 6, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri için faiz oranlarını değiştirerek müşterilerine yeni koşullarla hizmet sunmaya başladı.

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

60.000 TL İÇİN GERİ ÖDEME TABLOSU ŞEKİLLENDİ

8 Haziran 2025 itibarıyla, 6 ay vadeli 60.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredileri için uygulanan faiz oranlarına göre geri ödeme planları da netleşti. Bankadan bankaya farklılık gösteren oranlara göre aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları değişiklik gösteriyor.

Uzmanlar, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlara farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde küçük bir faiz farkı bile toplam geri ödemede ciddi değişikliklere yol açabiliyor.

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

İşte banka banka 6 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 12.389,08 TL
Toplam Ödeme: 74.634,48 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.519,82 TL
Toplam Ödeme: 75.463,92 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,81
Aylık Taksit: 12.298,92 TL
Toplam Ödeme: 74.138,52 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.842,60 TL
Toplam Ödeme: 71.400,60 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 11.916,48 TL
Toplam Ödeme: 71.843,88 TL

ING

Faiz Oranı: %4,34
Aylık Taksit: 12.064,85 TL
Toplam Ödeme: 72.689,10 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

TEB

Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 11.724,82 TL
Toplam Ödeme: 70.693,92 TL

HSCB

Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.641,03 TL
Toplam Ödeme: 76.191,18 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 12.308,92 TL
Toplam Ödeme: 74.198,52 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.891,83 TL
Toplam Ödeme: 71.695,98 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 12.040,07 TL
Toplam Ödeme: 72.540,42 TL

Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç kredisi neye göre çıkar?
Aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ailenizle yaşıyorsanız, tüm ailenin geliri dikkate alınır. Tek başınıza yaşıyorsanız sadece sizin geliriniz söz konusu olur. Alınabilecek maksimum kredi tutarı böylece yasal olarak sınırlandırılmıştır.
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