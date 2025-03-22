İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar, yüzde 0 faizli kredi limitlerini 75 bin TL’ye çıkarırken, 500 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında düşüş başladı. 22 Mart itibarıyla bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları netleşti. Peki, 12 vadeli 500 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...