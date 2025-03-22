İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! İşte 12 ay vadeli 500 bin TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar, yüzde 0 faizli kredi limitlerini 75 bin TL’ye çıkarırken, 500 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında düşüş başladı. 22 Mart itibarıyla bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları netleşti. Peki, 12 vadeli 500 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ard arda gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüş yaşanıyor. Bu durum, kredi piyasasında hareketliliğe neden olurken, vatandaşlar en uygun faiz oranlarını araştırmaya başladı.
22 Mart itibariyle 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi netleşti.
İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 59.106,73 TL
Toplam Ödeme: 712.155,76 TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 60.382,94 TL
Toplam Ödeme: 727.470,28 TL
Faiz Oranı: %4,43
Aylık Taksit: 58.853 TL
Toplam Ödeme: 709.112 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 56.180,68 TL
Toplam Ödeme: 677.043,16 TL
Faiz Oranı: %1,99
5.000-50.000 TL arasında geçerli 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 59.106,73 TL
Toplam Ödeme: 712.155,76 TL