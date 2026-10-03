İhtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 17,3 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ekonomik ve sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla uygulanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında, ocak-eylül döneminde 17 milyar 306 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan, çeşitli nedenlerle koruma altına alınma riski bulunan çocukların, ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden kopmadan sağlıklı gelişimlerini sürdürmelerini destekliyor.

Bu kapsamda çocukların aile yanında sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesini esas alan SED hizmetiyle, ailelerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik güçlüklerin giderilmesine ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesinin yanı sıra bakım tedbiri altında bulunan çocukların gerekli şartların oluşması durumunda yeniden aile ortamına dönmelerine imkan sağlanıyor.

Öte yandan, çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri ve sosyal çevreleriyle bağlarını koruyabilmeleri amacıyla psikososyal destek çalışmaları hayata geçiriliyor.

SED kapsamında yılın 9 ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 17 milyar 306 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlık, SED hizmetinden yararlanan okul çağındaki çocukların eğitim süreçlerini takip ederek, akademik başarılarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını destekliyor.

Destekler, ailelere psikososyal ve ekonomik olmak üzere iki şekilde sunuluyor. Ekonomik destek, süreli veya geçici olarak nakdi şekilde sağlanıyor.