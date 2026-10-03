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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:47

İhtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 17,3 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların aile ortamında sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla uygulanan SED programı kapsamında yılın dokuz ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 17 milyar 306 milyon lira ödeme yaptı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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İhtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 17,3 milyar liralık destek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 11:47

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ekonomik ve sosyal açıdan desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının aile ortamında yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla uygulanan () kapsamında, ocak-eylül döneminde 17 milyar 306 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 17,3 milyar liralık destek

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan, çeşitli nedenlerle koruma altına alınma riski bulunan çocukların, ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden kopmadan sağlıklı gelişimlerini sürdürmelerini destekliyor.

Bu kapsamda çocukların aile yanında sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesini esas alan SED hizmetiyle, ailelerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik güçlüklerin giderilmesine ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesinin yanı sıra bakım tedbiri altında bulunan çocukların gerekli şartların oluşması durumunda yeniden aile ortamına dönmelerine imkan sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 17,3 milyar liralık destek

Öte yandan, çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri ve sosyal çevreleriyle bağlarını koruyabilmeleri amacıyla psikososyal destek çalışmaları hayata geçiriliyor.

SED kapsamında yılın 9 ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 17 milyar 306 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlık, SED hizmetinden yararlanan okul çağındaki çocukların eğitim süreçlerini takip ederek, akademik başarılarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını destekliyor.

Destekler, ailelere psikososyal ve ekonomik olmak üzere iki şekilde sunuluyor. Ekonomik destek, süreli veya geçici olarak nakdi şekilde sağlanıyor.

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#çocuk
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#aile
#sed
#sosyal ve ekonomik destek
#Ekonomi
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