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 | Kübra Çelepi

İki dev banka TCMB için analiz etti! Haziran ayında faiz indirimleri yavaşlayacak

Merkez Bankası'nın üst üste üçüncü toplantısında da faiz indirimi kararı aldı. Açıklanan faiz kararının ardından Deutsche Bank ve Morgan Stanley'nin dikkat çeken öngörüleri geldi. İki dev banka, TCMB'nin faiz indirim döngüsünü sürdüreceğini ancak haziran ayından itibaren hız keseceğini ifade etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 17:00

Merkez Bankası için haziran ayında faiz gevşeme temposunu yavaşlatacağı ve yıl sonuna kadar kontrollü şekilde devam edeceği tahmin edildi. Merkez Bankası’nın üst üste üçüncü toplantısında faiz indirimi kararı alınmasının ardından, Deutsche Bank ve Morgan Stanley’den dikkat çekici öngörüler geldi.

MERKEZ BANKASI İÇİN KRİTİK ÖNGÖRÜLER

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayından itibaren faiz indirimi hızını düşüreceğini ve gevşeme sürecinin 250 baz puandan 150 baz puana çekileceğini tahmin etti.

HAZİRAN AYINDA FAİZ İNDİRİMİ HIZI YAVAŞLAYACAK

Her iki bankanın da analizleri şöyle şekillendi;

Deutsche Bank, hazırlanan kapsamlı analizde;

  • TCMB’nin faiz indirimi hızını 250 baz puandan 150 baz puana çekmesinin haziran ayından itibaren başlayacağını öngördü.
  • Ekonomist Yiğit Onay ve stratejist Christian Wietoska’nın analizine göre, yılın geri kalanında bu yeni hızın korunacağı belirtildi.
  • Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin %28 seviyesinde olacağı ve faiz indirimi sürecinin iç talep ile kredi büyümesine yönelik atılacak adımlarla şekilleneceği vurgulandı.

Morgan Stanley’den Temkinli Yorumlar

Morgan Stanley ise, karar metnindeki ihtiyatlı ton ve temkinli açıklamalara dikkat çekti.

  • Banka, TCMB’nin faiz indirimlerinin haziran sonrasında daha düşük bir tempoyla devam edeceğini değerlendirdi.
  • Morgan Stanley’nin tahminine göre, nisanda faiz oranlarında 250 baz puanlık ek bir indirim gerçekleştirilecek ve haziran itibarıyla indirim hızı azaltılarak yıl sonuna kadar faiz oranları %30,5 seviyesine indirilecek.
  • Banka, TCMB’nin kredi büyümesi ve yerleşiklerin TL tercihlerini göz önünde bulundurarak, politika faizinin %40 seviyesine ulaşmasının ardından sürecin daha kontrollü ilerleyeceğini belirtti.
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#deutsche bank
#morgan stanley
#faiz kararı
#Merkez Bankası
#Ekonomi
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