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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat adımı gelecek mi? Faiz metnindeki o ifadeye dikkat çekti

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel faiz indirimlerine devam edildi. Ard arda üçüncü faiz indirimiyle birlikte toplamda 750 baz puanlık bir indirim yapıldı. Açıklama sonrası yayımlanan PPK metninde Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede temkinli bir yaklaşım izlediğinin altı çizildi. Öte yandan kredi ve mevduat piyasalarıyla ilgili atılan adımların da izlemeye alındı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, faiz indirim kararı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, karar metnindeki kredi ve mevduat piyasalarına ilişkin ifadeye de dikkat çekti. İşte açıklamalarda yatan ipuçları.

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KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararında 250 baz puan indirime giderek, politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekti. Karar sonrası kredi ve mevduat hareketleri izlemeye alındı. Gözler ticari kredilere çevrilirken Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.

MERKEZ BANKASI’NDAN 250 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45’ten yüzde 42,5’e düşürdü. Böylece son 3 ayda toplam 750 baz puanlık indirim gerçekleşti. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kararın piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ve Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kontrollü bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

KREDİ VE MEVDUAT PİYASALARINDA YENİ ADIM YOK

Filiz Eryılmaz, karar metnindeki kredi ve mevduat piyasalarına ilişkin ifadeye de dikkat çekti. Eryılmaz, "Merkez Bankası, şu an için kredi piyasasında yapılan düzenlemelerle ilgili yeni bir adım atmayı gereksiz görüyor. Şu anda izleme aşamasındayız ve Merkez Bankası şimdilik mevcut adımların yeterli olduğunu düşünüyor" dedi.

PİYASALARDA NÖTR ETKİ

Eryılmaz, belirsizliklerin devam ettiğini ancak kararın piyasada temkinli bir iyimserlik yarattığını, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Faiz indirimi büyük ölçüde fiyatlanmış olsa da, bazı yatırımcıların daha büyük indirim beklentisi nedeniyle piyasada kısa süreli satış baskısı oluştu. Ancak borsa toparlanarak 10.250 seviyelerine tutunmaya çalıştı.

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