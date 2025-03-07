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 | Kübra Çelepi

Son dakika! Merkez Bankası enflasyon, dolar ve faiz beklentileri belli oldu

Merkez Bankası, Mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları geldi. Enflasyon beklentileri düşerken faiz beklentileri ise 42,50 oldu. Dolar/TL beklentisi 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 10:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı ankette döviz, enflasyon ve faiz tahminleri gibi kritik beklentiler paylaşıldı. İşte Merkez bankasının dolar, faiz ve enflasyon beklentisi.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLANDI

68 katılımcı ile gerçekleştirilen Piyasa Katılımcılar Anketi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Beklentiler şöyle şekillendi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon 2025 sonunda yüzde 28,04 olarak öngörüldü. Bir önceki ankette bu oran yüzde 28,30 olmuştu.

12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 25,26 iken, bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,79 iken, bu anket döneminde yüzde 42,33 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar tahmini 42,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 oldu. 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4 oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Piyasa katılımcıları anketine kimler katılıyor?
Piyasa Katılımcıları Anketi ile finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amaçlanmaktadır. Veriler zaman serisi olarak EVDS'de yayımlanmaktadır.
ETİKETLER
#fed faiz kararı
#enflasyon beklentisi
#Merkez Bankası
#Dolar/tl
#Ekonomi
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