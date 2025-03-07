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 | Kübra Çelepi

Yüksek site aidatları tarih oluyor! Bakanlık harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüksek site aidatları ve yönetim sorunlarına çözüm getirmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili mevzuat değişikliği büyük ölçüde tamamlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte site harcamalarında şeffaflık sağlanacak ve aidatların düşürülecek.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:18

Site aidatları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş aidatlara neşter vurmaya hazırlanıyor. Bakanlık, site yönetimlerinin harcamalarını mercek altına alarak daha verimli ve tasarruflu bir sistem oluşturmak için harekete geçti.

YÜKSEK SİTE AİDATLARINA DÜZENLEME GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüksek site aidatları ve yönetim sorunlarına çözüm getirmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki “Tesis Yönetim Hizmetleri” ile ilgili mevzuat değişikliği büyük ölçüde tamamlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte site harcamalarında şeffaflık sağlanacak.

SİTE AİDATLARI DÜŞECEK

Bakanlık, site yönetimlerinin harcamalarını mercek altına alarak daha verimli ve tasarruflu bir sistem oluşturmayı planlıyor. Bu sayede aidatlar daha kontrollü harcanacak ve gereksiz giderlerin önüne geçilecek.

YETKİLENDİRİLMEMİŞ ŞİRKETLER HİZMET VEREMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, site yönetimi hizmeti veren şirketler artık bakanlık tarafından belgelendirilecek. Yetkilendirme almayan şirketler sektörde faaliyet gösteremeyecek. Ayrıca her şirket yılda en az bir kere bağımsız denetimden geçecek.

ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK DENETİMLER ARTACAK

Site sakinlerinin en büyük şikâyetlerinden biri olan şeffaflık sorunu çözüme kavuşacak. Bakanlığın yetkilendirdiği şirketler bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilecek ve site sakinleri gerektiğinde ek denetim talep edebilecek.

Yetkilendirilen şirketler, site içindeki ortak alanların ruhsat projelerine uygun kullanılmasını sağlayacak. Otopark, bahçe, sosyal tesisler gibi alanların yönetimi düzenli olarak kontrol edilecek. Ayrıca asansör, kazan dairesi gibi ekipmanların bakımı ve enerji verimliliği uygulamaları da takip edilecek.

ELEKTRONİK YAZILIM SİSTEMİ KURULACAK

Site yönetimlerinin şeffaflığını artırmak için bakanlık, elektronik yazılım sistemi kurarak ortak kullanıma açacak. Kat malikleri ve kiracılar, site yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden kolayca erişebilecek.

Düzenleme, sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda şekillendirilecek ve Bakan Murat Kurum’un onayına sunulacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yüksek aidatlar ve site yönetimiyle ilgili sorunların önemli ölçüde azalması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Site yönetimi aidatı nasıl belirlenir?
Apartmandaki daire sayısına belirlenen bütçe bölünerek daire başına düşen miktar belirlenir. Hesaplamanın ardından yönetim planına bakılarak aidat kesinleşir.
ETİKETLER
#site aidatı
#Site Aidatları
#Ekonomi
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