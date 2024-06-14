İki kritik veri sonrası dolar yükselişe geçti, İşte 14 Haziran güncel döviz fiyatları

14 Haziran 2024 09:02 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:07

Dolar endeksi haftanın son işlem gününde 105 civarında kaldı. FED’in faizleri daha yüksek tutabileceği endişesiyle değer kazanıyor.

FED TEK FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK

Dolar endeksi ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi ve FED’in faizleri 23 yılın zirvesinde sabit bırakması sonrasında yukarı yönlü hareket etti. Bununla beraber piyasalarda FED tarafından bu yıl için sadece bir faiz indirimi beklemeye başladı.

Bu karar, ABD tüketici enflasyonu verilerinin mayıs ayında beklenenden yumuşak gelmesi ve ardından ABD üretici fiyatlarındaki düşüşün ardından geldi. Üstelik son haftalık ilk işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde on ayın en yüksek seviyesine çıktı.

DOLAR EURO KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin bölge para birimi üzerinde baskı oluşturmasıyla dolar, euro karşısında bu hafta en fazla kazancı elde edecek. Dolar ayrıca yen ve yuan karşısında haftalık kazanç yolunda ilerliyor ancak sterlin, Avustralya doları ve kivi karşısında zayıfladı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5020 liradan, avro 34,8820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,5000 liradan alınan dolar, 32,5020 liradan satılıyor. 34,8800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,8820 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2980 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7930 lira olmuştu.