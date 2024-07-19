İki ya da daha fazla evi olan ek vergi ödeyecek! Hayalet evi olan da etkilenecek
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda birinci vergi paketinin görüşmeleri devam ederken ikinci vergi paketinin detayları da gelmeye başladı. Bu pakette ikinci ve daha fazla evi olanlardan kademeli yükselen ilave emlak vergisi alınması planlanıyor. İkinci vergi paketinde önceliğin gayrimenkul vergilendirmesi olacağı konuşuluyor.
Birden fazla evi olanlara ek vergi geliyor. Vergi paketi şu günlerde Meclis’te görüşülürken ikinci vergi paketi ayrıntıları gündem olmaya başladı. Bu vergi düzenlemesinde, ikinci evlerden daha yüksek oranda vergi ödemesi alınması için çalışmalar başlıyor. 2. vergi paketine göre iki ya da daha fazla evi olan ek vergi ödeyecek.
İKİNCİ VERGİ PAKETİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Dünya gazetesinden Ferit Parlak, ikinci vergi paketinin detaylarını paylaştı. Gelen bilgilere göre bu pakette öncelik gayrimenkulün vergilendirmesi olacak.
Bu kapsamda ikinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi alınması planlanıyor.
ÖNCELİK GAYRİMENKULÜN VERGİLENDİRMESİ
Pakette yer alan bazı taslak maddeler şöyle;
Ev ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınacak.
Konutu, alımdan sonraki 3 yıl içerisinde satanlardan 2 kat, 5 yıl içerisinde satanlardan 1 kat daha fazla vergi alınacak.
İkinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi alınacak.
Lojmanlarda kira düzenlemesi yapılacak.
Hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konuttan ek emlak vergisi alınacak.
Kira gelirini beyan etmeyenlerin cezaları arttırılacak.
Büfeler, güzellik salonları, estetisyen doktorlar ve kuaförlere denetimde öncelik verilecek.
YILLIK İLAVE 70 MİLYAR LİRA GELECEK
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