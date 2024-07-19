İki ya da daha fazla evi olan ek vergi ödeyecek! Hayalet evi olan da etkilenecek

19 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:44

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

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Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi

Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi

Birden fazla evi olanlara ek vergi geliyor. Vergi paketi şu günlerde Meclis’te görüşülürken ikinci vergi paketi ayrıntıları gündem olmaya başladı. Bu vergi düzenlemesinde, ikinci evlerden daha yüksek oranda vergi ödemesi alınması için çalışmalar başlıyor. 2. vergi paketine göre iki ya da daha fazla evi olan ek vergi ödeyecek.

İKİNCİ VERGİ PAKETİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Dünya gazetesinden Ferit Parlak, ikinci vergi paketinin detaylarını paylaştı. Gelen bilgilere göre bu pakette öncelik gayrimenkulün vergilendirmesi olacak.

Bu kapsamda ikinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi alınması planlanıyor.

ÖNCELİK GAYRİMENKULÜN VERGİLENDİRMESİ

Pakette yer alan bazı taslak maddeler şöyle;

Ev ve ofis alım satımında ve kiralamasında piyasa değeri üzerinden vergi alınacak.

Konutu, alımdan sonraki 3 yıl içerisinde satanlardan 2 kat, 5 yıl içerisinde satanlardan 1 kat daha fazla vergi alınacak.

İkinci ve daha fazla evi olanlardan “kademeli yükselen” ilave emlak vergisi alınacak.

Lojmanlarda kira düzenlemesi yapılacak.

Hayalet ev olarak adlandırılan 600 bin boş konuttan ek emlak vergisi alınacak.

Kira gelirini beyan etmeyenlerin cezaları arttırılacak.

Büfeler, güzellik salonları, estetisyen doktorlar ve kuaförlere denetimde öncelik verilecek.

YILLIK İLAVE 70 MİLYAR LİRA GELECEK

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25 olarak belirlenmesiyle SGK’nın gelirleri yüzde 12,5 artacak.

Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasına yönelik düzenlemeyle yıllık ilave 70 milyar lira, yurt dışına çıkış harcının 500 liraya çıkarılma ile yıllık 4,3 milyar lira gelecek.