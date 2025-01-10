İkinci el araç alıp satanlar dikkat! 126 bin liralık fatura üzerine kaldı: Dikkat çeken 8 yaş 160 bin kilometre detayı

10 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:23

İkinci el araç alım-satımında, araçta çıkan arızalar çoğu zaman taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Özellikle alım-satım sonrası kısa süre içinde belirginleşen arızalar, yeni sahibi eski sahibin sorumluluğunu gündeme getirebiliyor. Son günlerde bu durumu örnekleyen bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kişi aracını aldıktan 2 ay sonra motorunda büyük bir arıza ile karşılaştı. Yeni sahip, eski sahibini sorumlu tutarak 126 bin liralık bir icra tebligatı gönderdi. Peki, eski sahibi bu arızadan gerçekten sorumlu mu? İşte bu sorunun cevabı ve dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar...

Araç satışlarında devrin ardından yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle ekspertiz raporu ve arıza bildirimleri konusunda karmaşaya yol açabiliyor. Son olarak yaşanan bir olayda, aracın yeni sahibine teslim edilmesinin ardından çıkan arıza nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık meydana geldi. Noter devri sonrası araçların kimin sorumlu olduğu konusu gündeme geldi.

8 YAŞ VE 160 BİN KİLOMETRE DETAYI

Bakırköy 24. Noteri Başkatibi Ahmet Onat, 8 yaşın üzerindeki ve 160 bin kilometreyi geçen araçlar için ekspertiz raporu ibrazının zorunlu olmadığını belirtti. Ancak noter devri sırasında, ekspertiz raporunun sunulmadığına dair bir beyan olduğu ortaya çıktı. Onat, bu durumda araç alıcısının, araçla ilgili kilometre ve diğer detaylar hakkında açıklamalarda bulunarak bu bilgilerin sözleşmeye yansımasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

HEM SATICI HEM DE EKSPERTİZ ŞİRKETİ SORUMLU

Uzmanlar, araç satışı sırasında uzman raporunun önemine dikkat çekiyor. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Cabus, ekspertiz raporu verilmediği takdirde, eski aracın sahibi geçmişteki masrafları ve tamir işlemlerini yeni alıcıya bildirmek zorunda olduğunu belirtti. Avukat Nihal Tavlan ise, ekspertiz raporunda yer almayan kusurların, hem satıcı hem de eksper tarafından sorumluluk taşıyacağını ifade etti. Alıcı ise, ayıp gördüğünde derhal satıcıya veya eksper firmaya bildirimde bulunmalıdır.