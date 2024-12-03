İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı devam edecek mi? Bakan Ömer Bolat'tan yeni açıklama

03 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:18

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; fahiş fiyat artışları, yurt dışı alışverişlerine getirilen düzenleme, e-ticaret devlerine temsilci şartı ve ikinci el araç satışlarında 6 ay ve 6 bin km sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ikinci elde 6 ay-6 bin km sınırı için sektör temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Bakan Bolat, ay sonuna kadar karar vereceklerini söyledi.

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, e-ticaret​ devlerine temsilci şartı, yurt dışı alışverişlerine getirilen düzenleme ve ikinci el araç satışlarında 6 ay-6 bin km sınırıyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NTV'nin sorularını cevapladı.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Fahiş fiyatla mücadeleyle ilgili konuşan Bakan Bolat, fahiş fiyat artışı olduğunu gördükleri ürünlerde hemen denetim ve cezai işlem uygulamalarının yapıldığını söyledi. Belediyelerin de fiyatla mücadele konusunda daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen Bakan Bolat, "Esnafla karşı karşıya gelmemek için bütün sorumluluk hükümette gibi umursamazlık içindeler. Bu konuda da biz onlara sorumluluklarını hatırlıyoruz" ifadesini kullandı.

HAL YASASI DEĞİŞİKLİĞİ

Hal yasasında değişiklik yapılacağını da aktaran söyleyen Bakan Bolat, "İlgili genel müdürlüklerimiz, hal ve pazar yönetimleri ile çalışıyoruz. Hazırlık aşamasındayız, son şeklini vermedik" dedi.

YURTDIŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME

Yurt dışı alışverişle ilgili yapılan son düzenlemelerin yerli üreticilerin "haksız ticaretten" zarar görmemesi için devreye aldıklarının altını çizen Bakan Bolat, "Tüketiciden anlayış bekliyoruz" dedi.

Yurt dışından yapılan alışverişler için ek gümrük vergisi kararına ilişkin Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Uzakdoğu meşeli firmaların hızlı kargo düzenlemesinden yararlanmalarının olumsuz etkilerini gördük ve esnaf kobi ve ilgili meslek kuruluşlarının yoğun şikayetleri üzerine 150 euro kargo sınırını 30'a çektik"

E-TİCARET LİDERLERİNE TEMSİLCİ ŞARTI

Dijital hizmetlerle ilgili yapılacak yeni düzenlemenin de yolda olduğunu aktaran Bakan Bolat, yabancı şirketlerin nisan ayına kadar Türkiye'de temsilcilik açmaları gerektiğini hatırlattı. İki hafta önce Bakanlıkta bütün dijital çalışmalarda olan şirketlerin Türkiye'deki yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Bakan Bolat, toplantıda Amazon ve Temu'nun temsilcilerinin de olduğunu söyledi ve "Temsilcilik açmazlarsa çalışamazlar, bu kadar basit o yüzden hepsi açıyor" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ELDE 6 AY VE 6 BİN KM SINIRI

Ocak 2025'te süresi dolacak olan ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırıyla ilgili de konuşan Bakan Bolat, "6 ay 6 bin km uygulamasının devam etmesi konusunda veya etmemesi ile ilgili sektörel kuruluşlarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Ekonomi yönetimi ve hükümetle de istişare ederek ay sonuna kadar karar vereceğiz" diye konuştu.