İkinci el araç satışında zorunlu sigorta krizi! Galericiler isyan etti: Taleplerini tek tek sıraladılar!

18 Aralık 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:27

İkinci el araç satışında sigorta zorunluluğu galericileri isyan ettirdi. Yeni düzenleme ile satmak için aldıkları araçlara sigorta yaptırmak zorunda kalan galericiler, yüksek maliyetlerden şikâyetçi. Sigorta ücretlerinin araç başına 20-25 bin lira arasında değiştiğini söyleyen galericiler, bu yükün özellikle geniş stoklu işletmeleri ciddi şekilde zora sokacağını dile getirdi. 50 araçlık bir stok için maliyetin 1 milyon lirayı bulduğunu belirten esnaf, daha uygun fiyatlı sigorta paketleri talep ediyor.

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İkinci el araç satışında yapılan son düzenlemeyle birlikte yeni bir dönem başladı. Artık, satış için sergilenen ikinci el araçlara zorunlu sigorta​ şartı getirildi. Ancak bu uygulama, oto galericiler arasında büyük bir tartışma başlattı. Galericiler, eklenen sigorta maliyetlerinin işlerini durma noktasına getirdiğini belirterek isyan etti.

"YATAN ARACA NEDEN SİGORTA YAPTIRAYIM?"

Show Haber’in mikrofon uzattığı galericiler, piyasanın hali hazırda durgun olduğunu, bu düzenlemeyle işlerin iyice yavaşladığını dile getirdi. Galericilerden biri, "Yatan arabaya ben niye sigorta kestireyim? Trafiğe çıkmayan araçlara sigorta zorunluluğu yoktu, ancak artık bu dönem geride kaldı" diye konuştu.

Bir başka galerici ise zorunlu sigorta uygulamasının esnaf için büyük bir maliyet​ oluşturduğunu belirterek "Sigorta bedelleri araç başına 20-25 bin liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, 20 araçlık bir stok için bile ciddi bir yük. 50 araçlık bir stokla çalışan bir esnaf için bu rakam 1 milyon lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.

EKSTRA MALİYET GALERİCİLERİN SIRTINDA

Galericilere göre, zorunlu sigorta uygulaması esnafın sırtına ağır bir yük bindirdi. Bu durumun yalnızca esnafı değil, ikinci el araç fiyatlarını da etkileyerek müşterilere yansıyacağı ifade edildi. Galericiler, "Sigorta maliyetleri arttıkça bu bedeller doğal olarak araç fiyatlarına ekleniyor. Sonuç olarak bu maliyet müşteriye çıkıyor" dedi.

"ESNAF DÜKKANINI KAPATMAK ZORUNDA KALACAK"

Artan maliyetlerin işlerini sürdürülemez hale getirdiğini belirten galericiler, zorunlu sigorta uygulamasının birçok esnafı kepenk kapatma noktasına getireceğini öne sürdü. Galericilerden biri, "Bu yükü kaldıramayacak olan birçok arkadaşımız iş yerini kapatmak zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.

ÖZEL SİGORTA PAKETİ TALEBİ

Galericiler, bu uygulamaya karşı çözüm olarak özel bir sigorta paketi talep etti. "Ortalama bir araç sahibi yılda 15-20 bin kilometre yol yapıyor. Ancak bizim araçlarımız park halinde duruyor. Aynı sigorta bedelinin alınması haksız bir uygulama" diyen galericiler, sigorta bedellerinin daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu. Son olarak, galericiler yöneticilere çağrıda bulunarak şu taleplerini dile getirdi:

"Uygun bir sigorta paketi belirlenerek esnafın sırtındaki bu haksız yük kaldırılmalıdır. Aksi takdirde, birçok oto galeri kapanma noktasına gelecektir.”