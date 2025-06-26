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 | Selahattin Demirel

İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin km şartı bitiyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldığını açıkladı. Söz konusu kural, 1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

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İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin km şartı bitiyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 18:25

İkinci el oto satışında halen yürürlükte olan 6 ay 6 bin kilometre kuralı hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık, kural ilgili yapılan düzenlemede 6 ay daha süre uzatıldığını duyurdu.

GEÇERLİ 2 KURAL HATIRLATILDI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikinci el otomotiv satışlarında rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden oluşturulması adına halihazırda yürürlükte olan iki önemli düzenleme bulunduğu belirtildi.

İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin km şartı bitiyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Bunlardan birinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yasaklanması, bir diğerinin ise ikinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasaklanması olduğu hatırlatıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK CEZA KESİLDİ

Daha önce bu iki düzenlemelerin geçerlilik süresinin 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatılarak, Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında; 6 ay-6 bin km kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

İkinci el oto satışında 6 ay-6 bin km şartı bitiyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

1 OCAK 2026 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Açıklamada, yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğunun görüldüğü ve bu doğrultuda, hem 6 ay-6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu çerçevede ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek olup, yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edileceği açıklandı. Aynı zamanda noterliklerin, söz konusu satışları engellemeye devam edeceği ve denetimlerin süreceği bildirildi.

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#ticaret bakanlığı
#ikinci el otomobil
#Oto Satış
#Kurallar
#Fiyat Düzenlemeleri
#Ekonomi
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