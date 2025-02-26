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 | Murat Makas

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! ''Sadece o grupta fiyat oynaması var''

İkinci el otomobil almak isteyen birçok kişi fiyatları yakından araştırırken uzmanlar çeşitli önerilerde bulunuyor. Piyasa şartlarına çok yakın fiyatların olduğu değerlendiriliyor. Otomotiv uzmanı Erol Şahin ikinci el piyasasındaki beklentileri açıklayarak bazı otomobil gruplarında fiyat oynaması olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 11:15

Araç alacaklar 2025 yılında çeşitli kampanya ve yeni modelleri takip ediyor. Sıfır araç alamayacak vatandaşlar ise ikinci eldeki son fiyatları ve kredi imkanlarını araştırıyor. Pandemi sonrasında ikinci el araç fiyatlarının bazı sıfır araç fiyatlarına yaklaştığı görülmüştü.

FİYATLAR GERİYE DÖNÜYOR

Pazarda son yaşanan gelişmeleri ve beklentileri otomotiv uzmanı Erol Şahin değerlendirdi. Reel otomobil fiyatlarının son 19 aydır düşüş eğiliminde olmasıyla ilgili soruya cevap veren Erol Şahin, "Bunun nedeni biliyorsunuz pandemi sonrasında yaşanmış olan arz talep dengesindeki bozulmadan kaynaklı fiyatlar zaten astronomik boyutlara ulaşmıştı. Bu dönemin etkisiyle yükselen fiyatlar geçtiğimiz yıl yani 2024 yılının Haziran ayından itibaren geriye doğru düşmeye başladı, fiyatlar azalmaya başladı. Bu azalmanın nihayetinde de yine Temmuz ayından itibaren ikinci el pazarı da kendini bulmaya başladı, toparlamaya başladı diyelim ve yaklaşık son 7 aydır da yükseliş trendinde adetler" dedi.
Erol Şahin, "Fiyatlar geriye doğru düşüyor ki bu geçmişte çok yükselmiş olmasından kaynaklı yani piyasa şartlarının üzerinde olmasından kaynaklı olarak geriye inmeydi. Bugün ise normal seyrediyor aslında, piyasa şartlarına çok yakın fiyatlar var" dedi.

''BU ARAÇLARDA FİYAT OYNAMASI VAR''

Belli yaş gruplarında sadece bir fiyat yükselmesi olduğunun altını çizen Erol Şahin, şöyle konuştu:
Bu da özellikle bu hurda indirimi söylentisi çıktığından beri özellikle 20 yaşın üzerindeki fiyatı 150, 200, 250 bin lira bandında olan araçlarda bir fiyat oynaması var. Onun dışındaki kısımda fiyatlar sabit. Pazar her şeye rağmen Ocak ayında yüzde 3,5 - 4'lük seviyede bir büyüme gösterdi ikinci el otomobil piyasası. Her ne kadar geçtiğimiz Aralık ayına göre düşüş olsa da ki aralık ayı sıfır araçtaki gibi ikinci elde de verimli bir aydır, genellikle potansiyeli yüksek bir aydır. O anlamda içinde bulunduğumuz Şubat ayında ise piyasanın yatay seyrettiğini, geçtiğimiz yılki yaklaşık 580 binlik rakama yakın seyrettiğini görüyoruz. Bir büyüme söz konusu değil ama bir yatay seyir var. İkinci el piyasasının genel durumu bu yönde.

İKİNCİ ELDE BEKLENTİLER

Bu geçtiğimiz yılın özellikle daha doğrusu 2023 yılının temmuzunda falan başlayıp geçtiğimiz yılın Haziran ayına kadar süren o ikinci eldeki ciddi düşüşün olduğu, büyük muazzam düşüşün yaşandığı dönemi artık geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de pazarın buna çok yakın seyredeceğini, yani o yılları aramayacağımızı sıfır araçta 1 milyonun üzerinde bir pazar, ikinci elde de yine toplamda 7 milyon adete yakın bir rakamla geçecek gibi görünüyoruz. Şu andaki gidişat en azından bunu gösteriyor.

RESMİ SATIŞLAR HAKKINDA YORUM

Ana konunun resmi satışlar olduğunu ifade eden Erol Şahin, "Yani satış dediğiniz şey ilan değildir aslında, satış dediğiniz şey noterde gidip Ali'nin Ahmet'e, Ahmet'in Mehmet'e devretmesidir. Gerçek reel satış anlamında baktığımızda pazar az önce dediğim gibi yüzde 3,9'luk bir büyüme gösterdi ve bu şekilde de gitmesini bekliyoruz. Yani bu yıl geçtiğimiz yıl rekor kırılmıştı, 7 milyon adetin üzerine çıkmıştı ikinci el otomobil pazarı tarihte ilk kez. Bu yıl da 7 milyon bandında bir satış bekleniyor piyasa şartlarında ama fiyatlardaki dengesizlik tabii ki özellikle esnaf açısından problemli. Ve esnafın genellikle ticaretini yapanlarınki, piyasada satılan araçların yaklaşık yüzde 40'ı ticari iş yapan insanlar tarafından sağlanıyor yani onlar tarafından icra ediliyor... Bu kısımda da sigorta başta olmak üzere birçok sorunlar var. Eğer bu sorunların üzerine gidip bu sorunlar çözülebilirse piyasanın biraz daha ileri yönlü canlanması söz konusu" ifadelerini kullandı.

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#Otomobil
#Ekonomi
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