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Otomobil
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 | Murat Makas

En yüksek gelir elde eden otomobil üreticileri belli oldu! Listede Türkiye'den 2 şirket var

Küresel otomobil piyasasında pandemiden sonra dev markalar üretim için kolları sıvadı. Özellikle Çinli otomobil üreticisi BYD ve ABD'nin otomobili Tesla birçok ülkede çeşitli modellerini piyasaya sundu. Otomobil üreticileri ihracat hedeflerine yenisini ekledi. Tüm planlar yapılırken en yüksek gelir elde eden üreticiler de belli oldu. Türkiye'den 2 dev üretici listede dikkat çekti.

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En yüksek gelir elde eden otomobil üreticileri belli oldu! Listede Türkiye'den 2 şirket var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 16:53

Dünya otomobil pazarında dev markalar adeta model yarışına girdi. ABD’nin Tesla’sı, Çinli dev otomobil firması BYD, elektrikli otomobil alanında büyük kıyaslamaya giriyor. Türkiye ise yerli TOGG ile otomobil piyasasına adını yazdırdı.

KÜRESEL OTOMOBİL PİYASASINDA KIYASIYA YARIŞ

Pandemi sebebiyle çip krizi bazı otomobil üreticilerini zora soktu. Ancak bazı markalar toparlanma sürecine girerek birçok yeni modelini tanıttı. BYD, Chery ve Tesla Avrupa’da geniş yankı buldu hatta Türkiye pazarında büyük ilgi görüyor. Artık çeşitli boyutlarda, çeşitli amaçlar için farklı fiyat skalalarında pek çok araç bulunuyor.

Türkiye'nin 2023'teki otomobil üretimine en fazla katkıyı, otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan fabrikalarının bulunduğu Bursa verdi. 2024’te yine bu üreticilerden verim beklenirken, TOGG ve BYD’nin yatırımları Avrupa’nın yakın markajına girdi. Bu süreçte en yüksek gelir elde eden otomobil üreticileri de belli oldu. Companies Market Cap'ta yer alan detaylara göre listeye Türkiye’den 2 marka dahil oldu.

EN YÜKSEK GELİR ELDE EDEN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

1. Volkswagen: $354.86 B
2. Toyota: $312.28 B
3. Ford: $182.74 B
4. General Motors: $182.71 B
5. BMW: $162.84 B
6. Mercedes-Benz: $161.20 B
7. Honda: $145.46 B
8. Hyundai: $127.81 B
9. Stellantis: $101.32 B
10. Tesla: $97.15 B
11. BYD: $95.71 B
12. SAIC Motor: $91.41 B
13. Nissan: $86.45 B
14. Kia: $78.51 B
15. Tata Motors: $52.36 B
16. Renault: $49.76 B
17. Porsche: $42.59 B
18. Xiaomi: $41.78 B
19. Volvo Car: $38.46 B
20. Suzuki Motor: $36.60 B
21. Mazda: $32.92 B
22. Subaru: $32.11 B
23. Great Wall Motors: $24.38 B
24. Isuzu: $23.11 B
25. Chongqing Changan: $21.57 B
26. Geely: $21.45 B
27. Li Auto: $19.92 B
28. Mitsubishi Motors: $19.03 B
29. Ford Otosan: $17.64 B
30. Seres Group: $17.61 B
31. Mahindra & Mahindra: $17.11 B
32. Maruti Suzuki India: $16.72 B
33. GAC (Guangzhou Automobile Group): $14.90 B
34. Dongfeng Motor: $13.43 B
35. NIO: $8.85 B
36. FAW Car: $8.50 B
37. Hotai Motor: $8.05 B
38. Polaris: $7.70 B
39. Ferrari: $7.06 B
40. JAC Motors: $6.06 B
41. XPeng: $5.31 B
42. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası: $4.63 B
43. Rivian: $4.55 B
44. Yulon Motor Company: $2.78 B
45. KG Mobility (SsangYong Motor): $2.71 B
46. Polestar: $2.06 B
47. Leapmotor: $1.79 B
48. Aston Martin: $1.61 B
49. VinFast Auto: $1.53 B
50. Lotus Technology: $1.01 B

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Sıkça Sorulan Sorular

BYD Türkiye'de ne kadar sattı?
Türkiye'ye 1 milyar dolarlık üretim odaklı yatırım kararının ardından 15 Kasım 2024'te gerçekleştirilen lansman sonrasında BYD, 32 günde 6.591 adet satış gerçekleştirdi.
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