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 | Murat Makas

BYD otomobil sahipleri 'Tanrı'nın Gözü'nden şikayetçi

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yeni sistemi 'Tanrı'nın Gözü' ADAS tartışılıyor. BYD'nin bazı modellerinde yer alan yeni otonom sistemi sonrası kullanıcılar fiyat şikayetini dile getirdi. İşte detaylar...

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BYD otomobil sahipleri 'Tanrı'nın Gözü'nden şikayetçi
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:20

Türkiye’de yatırım kararı alan ve Avrupa pazarını hedefleyen Çinli otomobil üreticisi BYD, ürettiği otomobillerle gündemde kalıyor. Tesla’ya rakip olmak isteyen BYD yeni sistemine 'Tanrı'nın Gözü' adını verirken, teknolojinin tüm modellerde kullanılacağı kaydedilmişti. Çin’deki 21 modele gelen 'Tanrı'nın Gözü' ADAS paketi tartışmaya yol açtı.

FAZLA PARA ÖDEDİLER

Fazla para ödediklerini düşünen mevcut sahipler şikayet dilekçelerini doldurdu. BYD'nin Ocean ve Dynasty serileri şikayet edilen 10 seri arasına girdi.

''TANRI’NIN GÖZÜ'' ADAS ŞİKAYETİ

Reuters'ın bildirdiğine göre, yükseltilmiş ADAS duyurusunun ardından 11-17 Şubat tarihleri arasında Çinli markaya karşı 4.700'den fazla şikayette bulunuldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, sahipler bir önceki hafta yalnızca 150 şikayette bulunmuştu.

BYD KULLANICILARI İSYAN ETTİ

BYD Qin L DM-i sedan aracının bir sahibi şirketin aracı satın aldıktan sadece dört ay sonra fiyatlarını düşürdüğünü ve yeni özellikler eklediğini, bunun da kendilerini tazminat talep etmeye yönelttiğini belirtti.


Yakın zamanda bir Seal 06 DM-i satın alan başka bir alıcı, satış temsilcisine bir güncelleme olup olmadığını sormasına rağmen, önemli yükseltmelere sahip daha yeni bir versiyonun aynı fiyata piyasaya sürüldüğünü görünce hayal kırıklığına uğradı.

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Sıkça Sorulan Sorular

BYD Türkiye'de ne kadar sattı?
Türkiye'ye 1 milyar dolarlık üretim odaklı yatırım kararının ardından 15 Kasım 2024'te gerçekleştirilen lansman sonrasında BYD, 32 günde 6.591 adet satış gerçekleştirdi.
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#Teknoloji
#Otomobil
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