Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İkinci el otomobil pazarında durgunluk! Piyasayı altın vurdu

Her bayram öncesi hareketlenmesiyle bilinen ikinci el otomobil pazarında bu yıl çok farklı bir durum yaşanıyor. Oto pazarlarında durgunluk devam ederken İran savaşı nedeniyle düşüş gösteren altına sahip olan vatandaşın bozdurmama tercihi piyasadaki durgunluğu besliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 23:50

ABD-İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve 3 haftadır devam eden savaş, petrol fiyatlarını uçururken altında ise düşüş yaşandı.

Her bayram öncesinde hareketlenen , bu dönem savaş etkisiyle çok farklı bir görüntü vermeye başladı.

OTOMOBİL ESNAFINI DÜŞÜNDÜREN TABLO

Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler, kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla, kimisi ise ustasıyla oto pazarının yolunu tuttu. Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşların kimi aradığını bulamadı, kimi ise fiyatların yüksek olduğunu iddia etti.

Bayram öncesi hareketlilik yaşanması beklenen pazarda gözle görülür düşüş gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapan esnafın yüzünü düşürdü.

"ALTINLARI BOZDURUP ARAÇ ALMAK İSTEMEDİLER"

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, tek tük satışların olduğunu belirtenler, "Altın fiyatlarının gerilemesiyle elinde altını olan bozdurup almak istemedi. Biraz yukarı çıkmasını bekleyecek. Ancak otomobil fiyatları da bayram öncesi bu şekilde ancak, bayramdan sonraya yine biraz yukarı yönlü hareket edebilir" dedi.

ETİKETLER
#altın fiyatları
#bayram tatili
#Otomobil Piyasası
#Abd İsrail Çatışması
#Otomobil Esnafı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.