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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İkinci el otomobil pazarında hareketlilik! Sıfır araçlara ilgi azaldı

Geçen yıla kıyasla sıfır kilometre araç satışlarında düşüş yaşanırken, ikinci el otomobil pazarı hareketli bir başlangıç yaptı. Quick Finans ve SmartIQ iş birliğiyle hazırlanan 2. El Oto Raporu’na göre, 2025 yılı Ocak ayında sıfır araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 azalarak 68.654 adede geriledi.

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İkinci el otomobil pazarında hareketlilik! Sıfır araçlara ilgi azaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 17:17

Quick Finans ve SmartIQ tarafından hazırlanan 2. El Oto Raporu'na göre, 2025 yılı Ocak ayında sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,9 daralarak 68.654 adet olarak kaydedildi. Bu düşüşün en büyük nedeni olarak, 2024'te ÖTV muafiyetiyle gerçekleşen yüksek satışların, yeni düzenlemeler sonrası azalması gösteriliyor.

Buna karşılık, ikinci el araç piyasası istikrarlı büyümesini sürdürerek, 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan araçların satışlarında %9’luk bir artış yaşandı. Stokta kalma süresi ise bir gün azalarak 52 günden 51 güne geriledi.

BİREYSEL ALICILAR ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİNE YÖNELİYOR

Ocak ayında altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren bireysel alıcılar, kredi kullanımında yaşanan sınırlamaları aşmak adına senetli ödeme yöntemlerine ve kredi kartlarına yöneldi. Genel pazarda araç satışları %9 artarken, B-C-D-E segmentlerinde bu oran %7’de kaldı. SUV modellerde ise %27’lik dikkat çekici bir yükseliş gözlemlendi. Ancak, önceki yıllarda olduğu gibi Aralık ayına kıyasla satışlar tüm segmentlerde düştü.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA STOKTA KALMA SÜRESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE SABİT

İkinci el araç piyasasında stok süreleri genel olarak istikrarlı bir seyir izlerken, binek araçlarda 54 günden 52 güne düştü, ticari araçlarda ise 44 günden 46 güne yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI DALGALI SEYİR İZLİYOR

2024 yılı boyunca ikinci el elektrikli araç fiyatları inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yılın başında 2,4 milyon TL seviyesinden başlayan fiyatlar, yaz aylarında 2,2 milyon TL’ye kadar geriledi. Ancak yılın son çeyreğinde toparlanma sinyalleri veren piyasa, yılı 2,3 milyon TL seviyesinde tamamladı. 2025’e ise 2,4 milyon TL fiyat seviyesiyle giriş yapıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA STOKTA KALMA SÜRESİ ARTIYOR

İkinci el elektrikli araçların stok süresi giderek uzuyor. Ekim 2024’te 60 gün olan ortalama stok süresi, Kasım ve Aralık aylarında 59 gün seviyesinde kalırken, Ocak 2025 itibarıyla 64 güne çıktı. Aynı dönemde fiyatlar %8 artarken, satılan araç sayısı %7 oranında azaldı.

HURDA TEŞVİKİ BEKLENTİSİ, ESKİ ARAÇ SAHİPLERİNİ BEKLEMEYE ALDI

Son aylarda gündeme gelen hurda teşviki beklentisi, 25 yaş üstü araç sahiplerini bekleyişe geçirdi. Bu segmentin pazar payı Kasım ayında %11,72 iken, Aralık ayında %7,59 azalarak %10,83’e düştü. Ocak ayında ise ek %0,74’lük bir düşüşle %10,75’e geriledi. Bu veriler, araç sahiplerinin teşvik düzenlemelerinin netleşmesini beklediğini ve satışlardan kaçındığını gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İkinci el araba satışı nasıl yapılır?
Alıcı aracı almaya karar verdiğinde hem alıcının hem de satıcının ruhsat ve kimlik fotokopileriyle birlikte notere başvurması gerekir. Araç üzerinde satışı engelleyecek herhangi bir durum yoksa satış sözleşmesi çıkartılır. İşlemlerin ardından alıcı geçici ruhsatını alabilir.
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