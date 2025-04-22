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 | Onur Kaya

İkinci el otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor: Bakan çok, alan yok

İkinci el otomobil piyasasında Ramazan Bayramı sonrası beklenen hareketlilik yaşanmadı. Her hafta kurulan ikinci el otomobil pazarına gelen müşteriler sadece fiyat soruyor. Bütçesine uygun araba bulamayanlar bakmakla yetiniyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:10

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sabah saatlerinde pazara gelerek arabalarını sergileyen vatandaşlar alıcı bulamıyor. Satıcılar vatandaşların sadece fiyat sorup gitmesinden rahatsızken, alıcılar da bütçelerine göre araba bulamamaktan şikayetçi.

FİYATLAR YÜKSELMEDİ, TALEPLER DÜŞTÜ

Ramazan ayı öncesinde de hareketliliğin az olduğu Sorgun'daki ikinci el oto pazarında, bayram sonrası canlanma umutları da boşa çıktı. Satıcılar, fiyatlarda aşırı bir yükselme olmadığını, ancak alıcıların taleplerinin düşük kaldığını ifade etti.

İkinci el otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor: Bakan çok, alan yok

Pazardaki durgunluğun nedenlerinden biri olarak, internet üzerinden otomobil satışlarının artması gösteriliyor. Vatandaşlar, online platformlarda daha geniş seçenekler bulabildikleri için fiziki pazarlara olan ilginin azaldığını dile getiriyor.

"MÜŞTERİP BAKIYOR AMA ALMIYOR"

Sorgun’da oto kaporta ve galericilikle uğraştığını söyleyen Fuat Akdağ "Ramazan'dan sonra biz oto ticaretinin alıp satımını hızlanacağını düşündük ama pek istediğimiz gibi de olmadı. Şu an piyasada çok hızlı bir düşüş ve durgunluk var. Bakan çok ama alan yok, maalesef böyle bir durgunluk var. Aslında pazar kalabalık ama müşteri bakıyor ve geçiyor, almıyor" dedi.

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"BAYRAMDAN SONRA AÇILIR DİYE UMUT ETTİK"

İkinci el oto pazarına Yozgat merkezden geldiğini belirten Mecnun Kaya ise aracını 330 bin liraya satmayı düşündüğünü söyleyerek: "Buranın pazarı canlı diyerek geldim. Aracımı satmayı düşünüyorum. Bayramdan sonra belki açılır diye umut ettik. Eğer açılırsa da vatandaş için de bizim için de iyi olur" şeklinde konuştu.

İkinci el otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor: Bakan çok, alan yok

"PİYASA ÇOK DURGUN"

Sorgun Aşağıcumafakılı köyünden geldiğini ve 93 model aracını takasla değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen Mustafa Özdemir ise piyasanın düzeni yok diyerek "Benim 93 model Toros aracım var, 15 senedir kullanıyorum. Eğer 100 bin lira veya 150 bin lira üste vereceğim bir araba bulabilirsem diye geldim ama piyasa gayet durgun" İfadelerini kullandı.

İkinci el otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor: Bakan çok, alan yok

İkinci el oto pazarındaki satıcılar, önümüzdeki haftalarda talebin artmasını umut ederken, alıcılar da bütçelerine uygun fiyatlı araçların pazara girmesini bekliyor.

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