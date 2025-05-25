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 | Baran Aksoy

İkinci el otomobil piyasasında bayram havası: Oto pazarı dolup taştı! '150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var'

Havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarında hareketlilik arttı. Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyen vatandaşlar, oto pazarlarına akın etti. Peki ikinci el otomobil piyasasında son durum ne? İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 12:20

Son haftalarda durgun olan ikinci el otomobil pazarı, yaz mevsiminin gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Bayram ve yaz tatili planları yapan vatandaşlar, ikinci el araçlara yönelince satışlarda belirgin bir artış yaşandı. Yaşanan hareketlilik otomobil alım satımıyla uğraşanların yüzünü güldürdü.

İkinci el otomobil piyasasında bayram havası: Oto pazarı dolup taştı! '150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var'

BAYRAM ÖNCESİ PİYASA HAREKETLENDİ

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, alanda satan da pazardan memnun ayrıldı. Bayram öncesi geçen haftalara göre daha hareketli bir pazar gördüklerini belirten hem satıcı hem de alıcılar şöyle konuştu;

HER BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ VAR

"Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen gezerken 3-4 tane arabanın satıldığını gördüm. Bayrama sayılı günler kala, bir hareketlilik başladı. Kimse bayrama ve yaz tatiline araçsız girmek istemiyor. Memleketine gidecek olan var. Gezmeye gidecek olan var. Otomobil kiralamaktansa kendi araçlarıyla gitmek için araba almak istiyorlar. Fiyatlar her bütçeye göre var. 150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var. İnsanlarımız kilometreye, değişene ve boyaya çok takıyor. Eğer arabanın şasesinde bir şey yoksa, çok umursanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oto pazarında araba satışının veya alışının olmayacağını düşünenler var. Ancak bu gibi yerler daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem istediğiniz arabayı, istediğiniz gibi görüyorsunuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

İkinci el otomobil piyasasında bayram havası: Oto pazarı dolup taştı! '150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var'

FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ YÜKSELDİ Mİ?

Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi’nin hazırladığı raporda; 22 aydır devam eden reel fiyat düşüşüne rağmen ortalama fiyatların geçen yıla göre yüzde 9,2 arttığını ortaya koydu. Rapora göre, Nisan ayındaki satılık otomobil ilanları yüzde 4,2 artarak 1 milyon 44 bin 61’e ulaşırken, satılan araç sayısı da yüzde 9,7 artışla 234 bin 27’ye çıktı. Böylece otomobil talep endeksi Mart ayına kıyasla yüzde 12,4 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artış gösterdi.

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