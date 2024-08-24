İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek

24 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:28

Sıfır ve ikinci el araçlar için tarih verildi: Fiyatlar birden yükselecek! Uygun araba almak için son fırsat

Sıfır ve ikinci el araçlar için tarih verildi: Fiyatlar birden yükselecek! Uygun araba almak için son fırsat

Gayrimenkul ve otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni bir önlem daha devreye giriyor.

Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sistemle ilgili "Sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak." dedi.

SAHTE İLAN DÖNEMİ BİTİYOR

Tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, konuttan kısa süre sonra otomotiv ilanları için de devreye girecek.

Ticaret Bakanı Bolat, otomotiv sektöründe de uygulanacak söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

İLAN VERMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR EİDS'E YÖNLENDİRİLECEK

Burada da platformlara ilan vermek isteyen vatandaşların EİDS'ye yönlendirileceğini söyleyen Bolat, "Sistem entegrasyonları sayesinde ilana konu taşıtın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ya da eşine ait olduğunun doğrulaması yapıldıktan sonra ilanın verilmesi mümkün olacak." dedi.

"GALERİCİ YETKİ BELGESİNE SAHİP OLACAK"

Bolat, taşıtın galerici vasıtasıyla ilana verilmek istenmesi durumunda, galericinin yetki belgesine sahip olması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

Yetki belgesine sahip galerici ilana konu taşıt sahibi tarafından EİDS üzerinden ilan yayınlanmadan önce yetkilendirilecek. Uygulamanın otomotivde devreye alınmasıyla, sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yetkilendirilebilmesi mümkün olacak ve yetki belgesi bulunmayan galeriler tarafından ilan girişi yapılamayacak.

"YETKİ BELGESİZ İŞLETMELERE 23 MİLYON LİRA CEZA VERİLDİ"

Otomotiv sektöründe yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere Bakanlıkça bugüne kadar yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktaran Bolat, söz konusu düzenlemeyle gerçeğe aykırı veya yanıltıcı ilanların önüne geçilerek spekülatif fiyat artışlarını önlenmeyi hedeflediklerini söyledi.