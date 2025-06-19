Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?

Mayıs 2025'e ilişkin ikinci el araç ilan verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, nisan ayında 795 bin 578 TL olan ortalama ilan fiyatı, mayıs ayında 805 bin 729 TL’ye yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 14:54

arabam.com, Mayıs 2025’e ilişkin ikinci el ilan verilerini yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan "Aylık Fiyat Endeksi"ne göre, nisan ayında 795 bin 578 lira seviyesindeki ilan fiyatları, mayısta ortalama 805 bin 729 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise nisana kıyasla yalnızca yüzde 0,25 oranında düştü. Bu, yılbaşından bu yana kaydedilen en düşük reel fiyat gerilemesi oldu.

İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?

EN ÇOK GÖRÜLEN İKİNCİ EL ARAÇ İLANLARI

Mayısta arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında incelendiğinde ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.

İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?

Geçen ay bir milyon lira ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 27,3'e ulaşarak, bir önceki aya göre yüzde 1,1 puanlık artış gösterdi. Mayısta 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, nisan ayına göre yüzde 1 puan artışla yüzde 27'ye yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,2 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?

BENZİNLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI ARTTI

Yaş aralığı 16-20 olan araçlar ise yüzde 13 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da yüzde 17,1 oldu. İlana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Mayısta benzinli araçların ilan oranı, bir önceki aya göre yüzde 5,8 puan artarak yüzde 28,1'den yüzde 33,9'a yükseldi.

İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?

Aynı dönemde dizel araçların ilan oranı yüzde 47,8'den yüzde 46,4'e gerilerken, LPG'li araçların oranı da yüzde 22,5'ten yüzde 18,2'ye düştü. Elektrikli araçların oranı yüzde 0,5 seviyesinde kalırken, hibrit araç ilan oranı ise yüzde 1 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK ölüm verileri yayımlandı: En çok ölüm bu şehirde!
Altın fiyatları için kritik uyarı: Zafer Ergezen bir sonraki alım seviyesini söyledi
ETİKETLER
#Otomobil
#ikinci el araç fiyatları
#ikinci el araba
#İkinci El Otomobil Fiyatları
#Ikinci El Araba Pazarı
#Arabam.com
#Ikinci El Arabayla Araç Satışı
#Ikinci El Satış
#ikinci el piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.