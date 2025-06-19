İkinci el otomobil tercihleri değişiyor: En çok hangi araçlar ilanda?

Mayıs 2025'e ilişkin ikinci el araç ilan verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, nisan ayında 795 bin 578 TL olan ortalama ilan fiyatı, mayıs ayında 805 bin 729 TL’ye yükseldi.

arabam.com, Mayıs 2025’e ilişkin ikinci el ilan verilerini yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan "Aylık Fiyat Endeksi"ne göre, nisan ayında 795 bin 578 lira seviyesindeki ilan fiyatları, mayısta ortalama 805 bin 729 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise nisana kıyasla yalnızca yüzde 0,25 oranında düştü. Bu, yılbaşından bu yana kaydedilen en düşük reel fiyat gerilemesi oldu.

EN ÇOK GÖRÜLEN İKİNCİ EL ARAÇ İLANLARI

Mayısta arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında incelendiğinde ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.

Geçen ay bir milyon lira ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 27,3'e ulaşarak, bir önceki aya göre yüzde 1,1 puanlık artış gösterdi. Mayısta 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, nisan ayına göre yüzde 1 puan artışla yüzde 27'ye yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,2 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

BENZİNLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI ARTTI

Yaş aralığı 16-20 olan araçlar ise yüzde 13 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da yüzde 17,1 oldu. İlana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, benzinli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Mayısta benzinli araçların ilan oranı, bir önceki aya göre yüzde 5,8 puan artarak yüzde 28,1'den yüzde 33,9'a yükseldi.

Aynı dönemde dizel araçların ilan oranı yüzde 47,8'den yüzde 46,4'e gerilerken, LPG'li araçların oranı da yüzde 22,5'ten yüzde 18,2'ye düştü. Elektrikli araçların oranı yüzde 0,5 seviyesinde kalırken, hibrit araç ilan oranı ise yüzde 1 oldu.