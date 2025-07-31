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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İkinci el otomobilin gözdesi oldular! Galericiler açıkladı: En çok bu fiyattaki araçlar satılıyor

İkinci el otomobil piyasasında en fazla talep, 300 ile 800 bin TL arasındaki alt segment araçlara yöneldi. Galericiler, yüksek faiz oranlarının alım gücünü düşürdüğünü ve bu nedenle satışların yavaşladığını dile getiriyor. Ancak piyasada iyi durumdaki araçların hâlâ ilgi gördüğünü ve kolaylıkla satılabildiğini vurguluyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:18

Galerici esnafı, geçtiğimiz yıla kıyasla piyasasında belirgin bir durgunluk yaşandığını belirtiyor. Özellikle banka faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğü, bunun da satışları olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

ÖTV DÜZENLEMELERİ BEKLENEN ETKİYİ VERMEDİ

Piyasayı hareketlendirmesi beklenen düzenlemeleri de istenilen sonucu vermedi. Esnaf, satışların daha çok alt segment araçlarla sınırlı kaldığını vurguluyor. İlginin genellikle 300 ila 800 bin TL bandındaki araçlara yöneldiği, 1 milyon TL’nin üzerindeki araçların ise doğrudan bayilerden alındığı belirtiliyor.

İkinci el otomobilin gözdesi oldular! Galericiler açıkladı: En çok bu fiyattaki araçlar satılıyor

SIFIRA YAKIN ARAÇLARA TALEP DÜŞÜK

Galericiler, sıfıra yakın araçların beklenen ilgiyi görmediğini söylüyor. Sıfır araçlarla ikinci el araçlar arasında 100-200 bin TL’lik fiyat farkının olması, alıcıların garanti avantajı nedeniyle bayilere yönelmesine neden oluyor. Bu da ikinci el piyasasında belli modeller dışında hareketlilik yaşanmasını engelliyor.

KREDİ FAİZLERİ ALICIYI ZORLUYOR

Galerici Adem Sinan, faiz oranlarının alım kararlarını doğrudan etkilediğini belirterek, “Şu anda piyasa oldukça durgun. Beklediğimiz satışları göremiyoruz. Krediler öyle yüksek ki, bir araca iki araç parası ödeniyor. 300-500 bin TL aralığındaki araçlar satılıyor; daha pahalı olanlar ise bayilere kayıyor" dedi.

İkinci el otomobilin gözdesi oldular! Galericiler açıkladı: En çok bu fiyattaki araçlar satılıyor

ALT SEGMENT ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Bir diğer galerici Burak Atalar ise özellikle alt segment araçlara talebin sürdüğünü belirterek, “Satışların durma noktasına gelmesinin ana sebebi banka faizlerinin yüksekliği. 300 bin TL peşinat ve 500 bin TL kredi çeken biri, toplamda 1 milyon TL ödeme yapıyor. Bu da piyasada ciddi bir durgunluğa yol açıyor” şeklinde konuştu.

Sektörde uzun süredir faaliyet gösteren Temel Kuru ise kaliteli araçların her zaman talep gördüğünü ifade etti. “Düzgün mal satarsan mutlaka karşılığını alırsın. Hatasız ve temiz araçlar her zaman müşterisini bulur. Ancak geçen seneye göre işlerimizde azalma var” dedi.

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