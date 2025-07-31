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Ekonomi
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 | İrem Çınar

BYD fiyat rekabetini kızıştırdı! Yuan Up modeline yüzde 25 indirim: İşte diğer modellerle arasındaki farklar

Çinli otomotiv devi BYD, bütçe dostu Yuan Up modeliyle dikkat çekiyor. Akıllı sürüş sistemi ve daha düşük batarya kapasitesiyle sadeleştirilen yeni versiyon, 74.800 yuanlık (10.400 dolar) fiyat etiketiyle önceki modele göre yüzde 25 daha ucuz fiyattan satılıyor. İşte yeni Yuan Up’ın öne çıkan özellikleri ve diğer versiyonlardan farkı...

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BYD fiyat rekabetini kızıştırdı! Yuan Up modeline yüzde 25 indirim: İşte diğer modellerle arasındaki farklar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:33

Otomotiv devi , Yuan Up serisine daha ekonomik bir alternatif sunarak dikkat çekti. Akıllı sürüş sistemlerinden arındırılan ve batarya kapasitesi düşürülen yeni Yuan Up modeli, 74 bin 800 yuan (yaklaşık 10 bin 400 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, mevcut giriş seviyesi modelin 99 bin 800 yuan olan etiketine kıyasla yaklaşık yüzde 25 daha düşük fiyattan alıcı buluyor.

BYD fiyat rekabetini kızıştırdı! Yuan Up modeline yüzde 25 indirim: İşte diğer modellerle arasındaki farklar

DÜŞÜK FİYAT OLMASININ SEBEPLERİ

Yeni modelin daha uygun fiyatlı olmasının başlıca sebepleri arasında batarya kapasitesinin ve menzilin düşürülmesi yer alıyor. Yeni versiyon, 32 kWh batarya ile 301 kilometrelik bir menzil sunarken, mevcut Yuan Up varyantlarında bu değerler sırasıyla 45,12 kWh ve 401 kilometre seviyesinde. Ayrıca yeni modelde, BYD’nin gelişmiş DiPilot 100 destekli God's Eye C akıllı sürüş sistemi yer almıyor. Bu sistem diğer Yuan Up modellerinde standart olarak sunuluyor.

AKILLI SÜRÜŞTE STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

BYD, 2024 yılı başında sürüş destek teknolojilerine büyük yatırım yapmış ve Şubat ayında piyasaya sürdüğü 21 modelin tamamında akıllı sürüş sistemine yer vermişti. Ancak yeni Yuan Up modelinde bu teknolojinin yer almaması, markanın stratejisinde bir değişikliğe gittiği yorumlarını beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarına göre, bu kararın ardında, akıllı sürüş özelliklerinin beklenen kullanıcı ilgisini görmemesi yatıyor olabilir.

BYD fiyat rekabetini kızıştırdı! Yuan Up modeline yüzde 25 indirim: İşte diğer modellerle arasındaki farklar

YUAN AİLESİ SATIŞLARDA YAVAŞLADI

Yuan ailesi, 2025’in ilk yarısında 191 binin üzerinde satışla geçen yıla göre yüzde 11,96’lık bir artış yakalasa da, Mayıs ve Haziran aylarında ciddi bir düşüş kaydedildi. Mayıs'ta satışlar yüzde 21,18, Haziran'da ise yüzde 28,97 oranında azalarak sırasıyla 31 bin 711 ve 25 bin 727 adede geriledi. Bu gerileme, özellikle akıllı sürüşlü modellerin beklentileri karşılamamasıyla ilişkilendiriliyor.

TOPLAMDA 1,5 MİLYON SATIŞA ULAŞTI

BYD, ilk olarak 26 Mart 2024’te tanıttığı Yuan serisinin bugüne kadar toplamda 1,5 milyon adetlik satış rakamına ulaştığını açıkladı. Yeni, sadeleştirilmiş Yuan Up modelinin, fiyat avantajıyla birlikte düşen satış ivmesini yeniden yukarı çekip çekemeyeceği merak konusu.

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ETİKETLER
#byd
#byd
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#otomotiv devi
#Yuan Up
#Yuan Up
#Batarya Teknolojisi
#Akıllı Sürüş Sistemi
#Elektrikli Otomobil Fiyatları
#Ekonomi
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