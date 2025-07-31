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Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye zirvede

Temmuz 31, 2025 14:19
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'Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları'

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları' listesini yayınladı. Türk mutfağını yakından takip eden TasteAtlas, bu kez soğuk tatlılar kategorisinde Türkiye’ye zirveyi verdi.

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Frozen Custard

Frozen Custard, dondurma ile benzerlik gösteren ama bazı önemli farkları olan zengin ve kremsi bir tatlıdır. ABD menşeilidir ve özellikle Wisconsin gibi bazı eyaletlerde oldukça popüler. 

Frozen Custard Nedir?

Frozen Custard, süt, krema, şeker ve özellikle yumurta sarısı içeren bir dondurulmuş tatlıdır. Yumurta sarısı içeriği, onu klasik dondurmadan ayıran temel farktır.

Kıvamı ve Tadı

Yoğun ve zengin kıvamlıdır. Dondurmaya göre daha az hava içerdiğinden daha yoğun bir tat verir. Yumurtalı yapısı sayesinde daha pürüzsüz ve daha kremsi bir his verir.

Nerelerde Popüler?

ABD'de özellikle Midwest bölgesinde (örneğin Wisconsin, Illinois) oldukça yaygın. “Culver's” ve “Ted Drewes” gibi zincirler, bu tatlının en bilinen üreticilerindendir.
 

3
Gelato al Pistacchio

Gelato al Pistacchio, İtalya'nın meşhur gelatosunun (İtalyan dondurması) en sevilen çeşitlerinden biridir ve ana aroması Antep fıstığı ya da daha yaygın olarak Sicilya fıstığıdır (Pistacchio di Bronte).

Klasik dondurmaya göre az yağlı ve yoğun tat verir. Doğal fıstık ezmesi ve fıstık pastası ile hazırlanır. Genelde İtalya’da popüler olan tatlı Türkiye'de de birçok butik dondurmacıda bulunuyor. İngiltere’de popüler olan Clotted cream ice cream, son derece zengin ve yoğun kıvamlı bir dondurma türüdür. Adını içeriğindeki "clotted cream" (kaymak benzeri, çok yoğun bir süt ürünü) sayesinde alır.
 

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Clotted Cream Ice Cream Nedir?

Clotted cream, İngiltere'nin özellikle Cornwall ve Devon bölgelerinde üretilen, yüksek yağ oranına (yaklaşık %55-60) sahip, yoğun ve hafif fındıksı aromalı bir süt ürünüdür. Dondurmada kullanıldığında, ekstra kremsi bir doku ve lüks bir tat sağlar.
 

5
Limber

Porto Riko kökenli Limber, yaz aylarında çok sevilen buzlu bir tatlıdır. Dondurma ya da buzlu içecek karışımı şeklindedir. Genellikle küçük plastik kaplarda servis edilir. Tatlı ve ferahlatıcı olmasıyla bilinir.
 

6
Affogato

İtalyan mutfağının lezzetli tatlılarından Affogato, İtalyanca'da "boğulmuş" anlamına gelir. Vanilyalı olan dondurma sıcak espresso kahvesiyle adeta "boğulur". Hem tatlı hem de kahve severlerin favorilerinden biridir. Espresso yerine sert filtre kahve de kullanabilirsiniz ama klasik affogato için espresso tercih edilir.
 

7
Brownie Sundae

Brownie sundae, sıcak brownie ile soğuk dondurmanın birleştiği, lezzetli ve zengin bir Amerikan tatlısıdır. Sıcak, yoğun ve çikolatalı bir brownie dilimi şeklindedir. Soğuk vanilyalı dondurma, sıcak çikolata sosu içine ilave edilir.
 

8
Kulfî

Kulfî, Hindistan kökenli geleneksel bir dondurma çeşididir ve Güney Asya’nın birçok yerinde sevilerek tüketilir. Türk damak tadına da oldukça uygun olan bu tatlı, klasik dondurmadan çok farklı.
 

9
Sorbetes

Filipinler’e özgü dondurma olan Sorbetes, dünyaca ünlü tatlıdır. Adını sokak satıcılarının el arabalarında satmasından dolayı almıştır. Gerçekten popüler, renkli ve lezzetli bir sokak tatlısıdır. Genellikle inek sütü, bazen de hindistancevizi sütü (gata) ile yapılır. Küçük konilerde, plastik kaplarda ya da bazen hatta hamburger ekmeği arasında bile servis edilebilir.
 

10
Gelato Alla Nocciola

Türkçeye “fındık aromalı dondurma” ya da “fındık kremalı dondurma” olarak çevrilir. İtalyan usulü dondurma anlamına gelir ve genellikle daha yoğun, kremsi ve az hava içeren bir yapıya sahiptir. “Nocciola” ise İtalyanca’da “fındık” demektir.

11
Kahramanmaraş dondurması

TasteAtlas'ın dünyanın en iyileri listesinde 'dondurma' birinci olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı! Yaz aylarının vazgeçilmezi, 7'den 70'e herkesin severek tükettiği dondurma, dünyanın 'donmuş tatlılar' kategorisinde birinci oldu.
 

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