Dünyanın en iyi soğuk tatlıları belli oldu: Türkiye zirvede

Frozen Custard, dondurma ile benzerlik gösteren ama bazı önemli farkları olan zengin ve kremsi bir tatlıdır. ABD menşeilidir ve özellikle Wisconsin gibi bazı eyaletlerde oldukça popüler.

Frozen Custard Nedir?

Frozen Custard, süt, krema, şeker ve özellikle yumurta sarısı içeren bir dondurulmuş tatlıdır. Yumurta sarısı içeriği, onu klasik dondurmadan ayıran temel farktır.

Kıvamı ve Tadı

Yoğun ve zengin kıvamlıdır. Dondurmaya göre daha az hava içerdiğinden daha yoğun bir tat verir. Yumurtalı yapısı sayesinde daha pürüzsüz ve daha kremsi bir his verir.

Nerelerde Popüler?

ABD'de özellikle Midwest bölgesinde (örneğin Wisconsin, Illinois) oldukça yaygın. “Culver's” ve “Ted Drewes” gibi zincirler, bu tatlının en bilinen üreticilerindendir.

