Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Kübra Aygül 2021 yılında COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini kaybetti ve 5 yıldır yemek yiyemiyor. Kendini sürekli tok hisseden ve yemek yemeye veya yemek yapmak istediğinde midesi bulanan Aygül, yeterince beslenemediği için güçsüz düşüyor. Biri 8, diğeri 5 yaşında iki çocuğu bulunan Aygül'e annesi ve kız kardeşi destek oluyor.

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HABERİN ÖZETİ Milyonların hayali, genç kadının kâbusu oldu: Tam 5 yıldır hiç acıkmıyor Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Kübra Aygül, COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini kaybetti ve 5 yıldır yemek yiyemediği için teşhis ve tedavi desteği istiyor. Kübra Aygül, 2021 yılında COVID-19 geçirmesinin ardından açlık hissini tamamen kaybetti ve kendini sürekli tok hissediyor. Yemek kokusunu alınca midesi bulanan Aygül, sadece ayakta kalabilmek için biraz ayran ve ekmek tüketebiliyor. Psikiyatri, dahiliye ve gastroenteroloji dahil birçok bölüme giden ve endoskopi, kolonoskopi gibi testler yaptıran Aygül'e doktorlar bir teşhis koyamadı. Güçsüz düştüğü için 8 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğuna tek başına bakamayan Aygül'e annesi ve kız kardeşi destek oluyor. Aygül, tedavisinin bulunabilmesi için devletten ve doktorlardan yardım bekliyor.

"5 YILDIR BÖYLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Aygül, 5 yıl önce COVID-19 geçirdiğini söyledi. COVID-19 geçirmesinin ardından açlık hissini tamamen kaybettiğini ifade eden Aygül, "O dönemde ilk başta COVID-19'dandır, normaldir dedik ama aylar geçti, yıllar geçti, bende düzelme olmadı. Düzelme olmayınca yavaş yavaş yemek yiyemediğim için elden ayaktan düşmeye başladım. İki küçük çocuğum var, onlara bakamaz hale geldim. Sonra doktorlara gitmeye başladım. Doktor doktor gezdim ama kimse bir teşhis koyamadı. Psikiyatriye gönderdiler. Psikiyatriye gittim. Onlar da kesinlikle kendileriyle ilgili bir durum olmadığını, normal cerrahlara gitmem gerektiğini söylediler. Cerrahlara gittim, çok sayıda cerraha başvurdum. Dahiliye, gastroenteroloji, neredeyse bütün bölümleri gezdim. Kimse bir teşhis koyamadı. 5 yıldır böyle yaşamaya çalışıyorum. Sadece biraz ayran ve ekmek yiyebiliyorum. O da ayakta kalabilmek ve ölmemek için'' dedi.

"AÇLIK HİSSİM KESİNLİKLE YOK"

"Açlık hissim kesinlikle yok" diyen Aygül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanki sürekli tokum ve az önce sofradan kalkmışım gibi hissediyorum. Yemeklerin kokusunu alınca bile midem bulanıyor. Kusma yok ama mide bulantısı oluyor. Kendimi zorlayamıyorum. Zorladığımda midem bulanıyor ve midem hiçbir şey almıyor. Lokma ağzımda kalıyor. İlk başta çölyaktan şüphelendiler. Çölyak testi yaptılar, herhangi bir şey çıkmadı, temiz çıktı. Ondan sonra çok sayıda kan testi yaptılar, endoskopi ve kolonoskopi yaptılar. Ancak hiçbirinde hiçbir şey çıkmadı. Hepsi temiz çıktı. Temiz çıktığı için de doktorlar bir şey yapamıyor, ellerinden bir şey gelmiyor.

"ÇOCUKLARIMA BAKAMIYORUM"

Güçsüzleşiyorum. Dediğim gibi, iki tane küçük çocuğum var, onlara bakamıyorum. Annem yaşlı olmasına rağmen o haliyle çocuklara bakıyor. Kardeşlerim de yardımcı oluyor, çocuklarımın bakımını onlar üstleniyor. Onlar sayesinde yaşayabiliyoruz. Yani onlar olmasa ben tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Devletimizden ve iyi doktorlardan tedavim için destek istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Çünkü 5 yıldır bu halde çabalıyorum ama hiçbir yere varamıyorum. Onlara güveniyorum ve bana el uzatacaklarını düşünüyorum. Doyasıya yemek yemek istiyorum çünkü 5 yıldır yemek yiyemedim. Yemeklerin tadını neredeyse unuttum. Sadece ayran ve ekmek yiyorum. O da dediğim gibi ayakta kalabilmek ve ölmemek için."