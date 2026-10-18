Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:34

Milyonların hayali, genç kadının kâbusu oldu: Tam 5 yıldır hiç acıkmıyor

Diyarbakır’da yaşayan, 29 yaşındaki Kübra Aygül, tam 5 yıldır acıkmıyor. 2021 yılında geçirdiği koronavirüs sonrası açlık hissini kaybeden genç kadın, beslenemediği için zayıf düşüp çocuklarına bakamıyor. Dünya çapında zayıflamak isteyen milyonlarca kişinin hayalini kurduğu bir durumun içinde olan Aygül, iyileşmek için yardım bekliyor.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 14:34

'ın ilçesinde yaşayan Kübra Aygül 2021 yılında COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini kaybetti ve 5 yıldır yemek yiyemiyor. Kendini sürekli tok hisseden ve yemek yemeye veya yemek yapmak istediğinde midesi bulanan Aygül, yeterince beslenemediği için güçsüz düşüyor. Biri 8, diğeri 5 yaşında iki çocuğu bulunan Aygül'e annesi ve kız kardeşi destek oluyor.

HABERİN ÖZETİ

Milyonların hayali, genç kadının kâbusu oldu: Tam 5 yıldır hiç acıkmıyor

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Kübra Aygül, COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini kaybetti ve 5 yıldır yemek yiyemediği için teşhis ve tedavi desteği istiyor.
Kübra Aygül, 2021 yılında COVID-19 geçirmesinin ardından açlık hissini tamamen kaybetti ve kendini sürekli tok hissediyor.
Yemek kokusunu alınca midesi bulanan Aygül, sadece ayakta kalabilmek için biraz ayran ve ekmek tüketebiliyor.
Psikiyatri, dahiliye ve gastroenteroloji dahil birçok bölüme giden ve endoskopi, kolonoskopi gibi testler yaptıran Aygül'e doktorlar bir teşhis koyamadı.
Güçsüz düştüğü için 8 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğuna tek başına bakamayan Aygül'e annesi ve kız kardeşi destek oluyor.
Aygül, tedavisinin bulunabilmesi için devletten ve doktorlardan yardım bekliyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

 

Milyonların hayali, genç kadının kâbusu oldu: Tam 5 yıldır hiç acıkmıyor

"5 YILDIR BÖYLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Aygül, 5 yıl önce COVID-19 geçirdiğini söyledi. COVID-19 geçirmesinin ardından açlık hissini tamamen kaybettiğini ifade eden Aygül, "O dönemde ilk başta COVID-19'dandır, normaldir dedik ama aylar geçti, yıllar geçti, bende düzelme olmadı. Düzelme olmayınca yavaş yavaş yemek yiyemediğim için elden ayaktan düşmeye başladım. İki küçük çocuğum var, onlara bakamaz hale geldim. Sonra doktorlara gitmeye başladım. Doktor doktor gezdim ama kimse bir teşhis koyamadı. Psikiyatriye gönderdiler. Psikiyatriye gittim. Onlar da kesinlikle kendileriyle ilgili bir durum olmadığını, normal cerrahlara gitmem gerektiğini söylediler. Cerrahlara gittim, çok sayıda cerraha başvurdum. Dahiliye, gastroenteroloji, neredeyse bütün bölümleri gezdim. Kimse bir teşhis koyamadı. 5 yıldır böyle yaşamaya çalışıyorum. Sadece biraz ayran ve ekmek yiyebiliyorum. O da ayakta kalabilmek ve ölmemek için'' dedi.

Milyonların hayali, genç kadının kâbusu oldu: Tam 5 yıldır hiç acıkmıyor

"AÇLIK HİSSİM KESİNLİKLE YOK"

"Açlık hissim kesinlikle yok" diyen Aygül, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sanki sürekli tokum ve az önce sofradan kalkmışım gibi hissediyorum. Yemeklerin kokusunu alınca bile midem bulanıyor. Kusma yok ama mide bulantısı oluyor. Kendimi zorlayamıyorum. Zorladığımda midem bulanıyor ve midem hiçbir şey almıyor. Lokma ağzımda kalıyor. İlk başta çölyaktan şüphelendiler. Çölyak testi yaptılar, herhangi bir şey çıkmadı, temiz çıktı. Ondan sonra çok sayıda kan testi yaptılar, endoskopi ve kolonoskopi yaptılar. Ancak hiçbirinde hiçbir şey çıkmadı. Hepsi temiz çıktı. Temiz çıktığı için de doktorlar bir şey yapamıyor, ellerinden bir şey gelmiyor. 

Milyonların hayali, genç kadının kâbusu oldu: Tam 5 yıldır hiç acıkmıyor

"ÇOCUKLARIMA BAKAMIYORUM"

Güçsüzleşiyorum. Dediğim gibi, iki tane küçük çocuğum var, onlara bakamıyorum. Annem yaşlı olmasına rağmen o haliyle çocuklara bakıyor. Kardeşlerim de yardımcı oluyor, çocuklarımın bakımını onlar üstleniyor. Onlar sayesinde yaşayabiliyoruz. Yani onlar olmasa ben tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Devletimizden ve iyi doktorlardan tedavim için destek istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Çünkü 5 yıldır bu halde çabalıyorum ama hiçbir yere varamıyorum. Onlara güveniyorum ve bana el uzatacaklarını düşünüyorum. Doyasıya yemek yemek istiyorum çünkü 5 yıldır yemek yiyemedim. Yemeklerin tadını neredeyse unuttum. Sadece ayran ve ekmek yiyorum. O da dediğim gibi ayakta kalabilmek ve ölmemek için."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor
ETİKETLER
#diyarbakır
#covid 19
#silvan
#Kübra Aygül
#Açlık Hissi Kaybı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.