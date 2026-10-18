Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:04

Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan ve halk arasında Çerçeve Yasa olarak bilinen 7595 sayılı Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu kapsamında kritik bir adım atılıyor. TBMM’de yasa, terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu kurulacağı bildirildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:04

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal temeli olarak belirtilen Çerçeve Yasa’da terör örgütünün kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için TBMM’de İzleme Komisyonu oluşturulacak. Komisyonun kurulması için teyit ve tespit kararı beklenmeyecek.

HABERİN ÖZETİ

Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma sürecini takip etmek amacıyla TBMM bünyesinde bir İzleme Komisyonu oluşturulacak.
Komisyonun kurulması için teyit ve tespit kararı beklenmeyecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan parti liderleriyle görüşerek komisyona üye vermelerini isteyecek.
Görüşmelerde komisyonun üye sayısı, çalışma şekli ve görev alanı ele alınacak.
Uluslararası örneklerdeki dış aktörler yerine Türkiye'de süreci "üçüncü göz" olarak doğrudan TBMM denetleyecek.
Komisyon; faaliyetleri izlemek, raporlamak, tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal öneriler hazırlamakla görevli olacak.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, PARTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan partilerin lider ya da temsilcileriyle de görüşecek. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Parti Genel Başkanını da ziyaret edecek.

Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

PARTİLERDEN KOMİSYON İÇİN ÜYE İSTENECEK

Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda İzleme Komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirtmişti.

Kurtulmuş, liderlerle yapacağı görüşmelerde İzleme Komisyonuna üye vermelerini isteyecek. Görüşmeler sırasında komisyonun kaç üyeden oluşacağı, nasıl çalışacağı ve hangi konularda neler yapacağı konuşulacak.

Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

ÜÇÜNCÜ GÖZ TBMM OLACAK

İrlanda ve Kolombiya başta olmak üzere dünyadaki benzer süreçlerde, silahsızlanma adımlarını izlemek için genellikle Birleşmiş Milletler (BM), yabancı devletler ya da uluslararası sivil toplum kuruluşları sürece dahil edildi.

Bu duruma da "üçüncü göz" (hakem) denildi. Kendi modelini geliştiren Türkiye, süreci takip etmek için üçüncü bir göz istemedi.

Kurtulmuş, uluslararası örneklerden farklı olarak dış aktörler yerine doğrudan TBMM'nin "üçüncü göz" olarak süreci denetleyeceğini açıklamalarında dile getirdi.

Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

KOMİSYONUN GÖREVİ SÜRECİ DENETLEMEK

İzleme Komisyonu; Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki faaliyetleri izlemek, raporlamak, ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal öneriler hazırlamakla görevlendirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Feti Yıldız'dan çerçeve yasa açıklaması: Kasım sonunu işaret etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnfaz sisteminde kritik değişiklik! Çerçeve yasanın devamı geliyor: “Hayatında sadece bir kez suç işlemiş biri…”
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.