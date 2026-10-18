Terörsüz Türkiye sürecinin yasal temeli olarak belirtilen Çerçeve Yasa’da terör örgütünün kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için TBMM’de İzleme Komisyonu oluşturulacak. Komisyonun kurulması için teyit ve tespit kararı beklenmeyecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütünün silah bırakma sürecini takip etmek amacıyla TBMM bünyesinde bir İzleme Komisyonu oluşturulacak. Komisyonun kurulması için teyit ve tespit kararı beklenmeyecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan parti liderleriyle görüşerek komisyona üye vermelerini isteyecek. Görüşmelerde komisyonun üye sayısı, çalışma şekli ve görev alanı ele alınacak. Uluslararası örneklerdeki dış aktörler yerine Türkiye'de süreci "üçüncü göz" olarak doğrudan TBMM denetleyecek. Komisyon; faaliyetleri izlemek, raporlamak, tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal öneriler hazırlamakla görevli olacak.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, PARTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan partilerin lider ya da temsilcileriyle de görüşecek. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Parti Genel Başkanını da ziyaret edecek.

PARTİLERDEN KOMİSYON İÇİN ÜYE İSTENECEK

Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda İzleme Komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirtmişti.

Kurtulmuş, liderlerle yapacağı görüşmelerde İzleme Komisyonuna üye vermelerini isteyecek. Görüşmeler sırasında komisyonun kaç üyeden oluşacağı, nasıl çalışacağı ve hangi konularda neler yapacağı konuşulacak.

ÜÇÜNCÜ GÖZ TBMM OLACAK

İrlanda ve Kolombiya başta olmak üzere dünyadaki benzer süreçlerde, silahsızlanma adımlarını izlemek için genellikle Birleşmiş Milletler (BM), yabancı devletler ya da uluslararası sivil toplum kuruluşları sürece dahil edildi.

Bu duruma da "üçüncü göz" (hakem) denildi. Kendi modelini geliştiren Türkiye, süreci takip etmek için üçüncü bir göz istemedi.

Kurtulmuş, uluslararası örneklerden farklı olarak dış aktörler yerine doğrudan TBMM'nin "üçüncü göz" olarak süreci denetleyeceğini açıklamalarında dile getirdi.

KOMİSYONUN GÖREVİ SÜRECİ DENETLEMEK

İzleme Komisyonu; Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki faaliyetleri izlemek, raporlamak, ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal öneriler hazırlamakla görevlendirilmişti.