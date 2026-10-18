Çerçeve Yasa’da kritik adım: Terörsüz Türkiye için komisyon kuruluyor

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İstanbul
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal temeli olarak belirtilen Çerçeve Yasa’da terör örgütünün kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için TBMM’de İzleme Komisyonu oluşturulacak. Komisyonun kurulması için teyit ve tespit kararı beklenmeyecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan partilerin lider ya da temsilcileriyle de görüşecek. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Parti Genel Başkanını da ziyaret edecek.
Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda İzleme Komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirtmişti.
Kurtulmuş, liderlerle yapacağı görüşmelerde İzleme Komisyonuna üye vermelerini isteyecek. Görüşmeler sırasında komisyonun kaç üyeden oluşacağı, nasıl çalışacağı ve hangi konularda neler yapacağı konuşulacak.
İrlanda ve Kolombiya başta olmak üzere dünyadaki benzer süreçlerde, silahsızlanma adımlarını izlemek için genellikle Birleşmiş Milletler (BM), yabancı devletler ya da uluslararası sivil toplum kuruluşları sürece dahil edildi.
Bu duruma da "üçüncü göz" (hakem) denildi. Kendi modelini geliştiren Türkiye, süreci takip etmek için üçüncü bir göz istemedi.
Kurtulmuş, uluslararası örneklerden farklı olarak dış aktörler yerine doğrudan TBMM'nin "üçüncü göz" olarak süreci denetleyeceğini açıklamalarında dile getirdi.
İzleme Komisyonu; Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki faaliyetleri izlemek, raporlamak, ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal öneriler hazırlamakla görevlendirilmişti.