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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:46

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi aştığını ifade ederek, "142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yapımı devam eden - Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Projede çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda fiziki ilerleme yüzde 50'yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 

HABERİN ÖZETİ

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin fiziksel ilerlemesinin yüzde 50'yi aştığını ve projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşeceğini duyurdu.
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı 142 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor.
Proje ile Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya inecek.
Hatta Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü olmak üzere 5 istasyon yer alacak.
Proje kapsamında yılda 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
25 altgeçit ve 91 menfezin yapımı tamamlandı, tünel ve köprü inşaatları devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek

'ANKARA-KAYSERİ ARASINDAKİ DEMİRYOLUYLA SEYAHAT SÜRESİNİ 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ' 

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın -Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacağını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade etti. 

Uraloğlu, "Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek

YERKÖY-KAYSERİ HATTINDA 5 İSTASYON YER ALACAK 

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki istasyonlara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz" diye konuştu. 

'YILDA 5,5 MİLYON YOLCU VE 13.5 MİLYON TON YÜK TAŞINMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'  

Projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13.5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 

Hattın üzerinde yer aldığına da dikkati çeken Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. 

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek

25 ALTGEÇİT VE 91 MENFEZİN YAPIMI TAMAMLANDI 

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edileceğini belirtti. 

Uraloğlu, "Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.

 

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ETİKETLER
#kayseri
#ankara
#yerköy
#abdulkadir uraloğlu
#Orta Koridor
#Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi
#Ankara Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu
#Ekonomi
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