Galatasaray'dan flaş Rafael Leao açıklaması

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İstanbul
Galatasaray, Süper Lig’in 8’inci haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği maçında oyuna 61. dakikada giren Rafael Leao, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
Yıldız futbolcunun sakatlandığı öğrenirken sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun son durumunu oldukça merak ediyordu. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."