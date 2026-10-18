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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:25

Galatasaray'dan flaş Rafael Leao açıklaması

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Rafael Leao sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun son durumunu oldukça merak ediyordu. Kulüpten Leao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Galatasaray'dan flaş Rafael Leao açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 12:25

Galatasaray, Süper Lig’in 8’inci haftasında konuk olduğu maçında oyuna 61. dakikada giren , 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'dan flaş Rafael Leao açıklaması

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında sakatlanan Rafael Leão'nun kasık adalesinde zorlanma yaşadığı belirtildi.
Rafael Leão, Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında sakatlandı.
Sakatlığın saha içerisinde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu olduğu belirtildi.
Rafael Leão'nun kasık adalesinde zorlanma yaşadığı ifade edildi.
Oyuna devam edemeyen oyuncunun günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Yıldız futbolcunun sakatlandığı öğrenirken sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun son durumunu oldukça merak ediyordu. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. 

Galatasaray'dan flaş Rafael Leao açıklaması

"KESİN DURUMU SONRA NETLEŞECEK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2111746153205096463

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ETİKETLER
#Gençlerbirliği
#Futbol
#trendyol süper lig
#Rafael Leao
#Galatasaraysk
#Spor
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