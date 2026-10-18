Galatasaray, Süper Lig’in 8’inci haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği maçında oyuna 61. dakikada giren Rafael Leao, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan flaş Rafael Leao açıklaması Galatasaray'dan yapılan açıklamada, dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında sakatlanan Rafael Leão'nun kasık adalesinde zorlanma yaşadığı belirtildi. Rafael Leão, Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında sakatlandı. Sakatlığın saha içerisinde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu olduğu belirtildi. Rafael Leão'nun kasık adalesinde zorlanma yaşadığı ifade edildi. Oyuna devam edemeyen oyuncunun günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

Yıldız futbolcunun sakatlandığı öğrenirken sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun son durumunu oldukça merak ediyordu. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

"KESİN DURUMU SONRA NETLEŞECEK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2111746153205096463