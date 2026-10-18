Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına yedek başlayan Arda Güler, Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada oyuna girerek maçın gidişatını değiştirmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İspanyol basını yerden yere vurmuştu: Joe Mourinho'dan Arda Güler kararı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı 3-1 geriye düşülen maçta oyuna girerek maçın gidişatını değiştiren Arda Güler'den memnun olduğunu belirtti. Arda Güler, Roma maçında yedek başlamasına rağmen oyuna girerek takımının geri dönüşünde etkili olmuştu. Mourinho, Arda'nın çok çalıştığını, yetenekli olduğunu ve birçok mevkide oynayabilecek özelliklere sahip olduğunu ifade etti. Mourinho'nun Arda hakkındaki övgü dolu sözleri, genç oyuncunun Sevilla maçına ilk 11'de başlayabileceğinin sinyali olarak yorumlandı. 365Scores İspanya, Arda Güler'in sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri olduğunu ancak Mourinho'nun taktiksel faturayı ona kestiğini yorumladı.

MOURINHO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağında yer alan Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Sevilla maçı öncesinde konuşan Portekizli teknik direktör, Arda'dan memnun olduğunu belirterek genç futbolcuyu övdü.

"ONDAN ÇOK MEMNUNUM"

Mourinho, “Arda çok çalışıyor. Bazen bu kadar çabanın hakkını teslim etmekte zorlanıyorum. Olumsuz bir durum olduğunda suçlanacak biri mutlaka bulunuyor ancak olumlu durumlar hep şansa bağlanıyor. Arda çok yetenekli bir futbolcu. Birçok farklı mevkide oynayabilecek özelliklere sahip. Ondan çok memnunum.” ifadelerini kullandı.

İLK 11 SİNYALİ

Mourinho'nun bu sözleri, Arda Güler'e ilk 11'de görev verebileceğinin sinyali olarak değerlendirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Roma deplasmanında 3-1 geri düştükten sonra 4-3 kazanırken skordan çok Arda Güler'in yedek kalması İspanyol basınında yer buldu.

"YILDIZLARA DOKUNAMIYOR FATURAYI ARDA'YA KESİYOR"

365Scores İspanya da Arda Güler için şu yorumu yaptı:

"Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri. Ancak Mourinho, takımın büyük yıldızlarını (Mbappe, Vinícius, Bellingham) kulübeye çekmeye cesaret edemediği için yine taktiksel faturayı Arda Güler'e kesti ve onu kolay bir hedef olarak gördü. Yan Diomande tercihi tamamen daha direkt bir oyun içindi ancak bu hamle Real Madrid'i yaratıcılıktan tamamen mahrum bıraktı"