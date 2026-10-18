İspanyol basını yerden yere vurmuştu: Joe Mourinho'dan Arda Güler kararı

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İstanbul
Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına yedek başlayan Arda Güler, Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada oyuna girerek maçın gidişatını değiştirmişti.
Karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağında yer alan Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Sevilla maçı öncesinde konuşan Portekizli teknik direktör, Arda'dan memnun olduğunu belirterek genç futbolcuyu övdü.
Mourinho, “Arda çok çalışıyor. Bazen bu kadar çabanın hakkını teslim etmekte zorlanıyorum. Olumsuz bir durum olduğunda suçlanacak biri mutlaka bulunuyor ancak olumlu durumlar hep şansa bağlanıyor. Arda çok yetenekli bir futbolcu. Birçok farklı mevkide oynayabilecek özelliklere sahip. Ondan çok memnunum.” ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun bu sözleri, Arda Güler'e ilk 11'de görev verebileceğinin sinyali olarak değerlendirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre milli futbolcunun Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Roma deplasmanında 3-1 geri düştükten sonra 4-3 kazanırken skordan çok Arda Güler'in yedek kalması İspanyol basınında yer buldu.
365Scores İspanya da Arda Güler için şu yorumu yaptı:
"Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri. Ancak Mourinho, takımın büyük yıldızlarını (Mbappe, Vinícius, Bellingham) kulübeye çekmeye cesaret edemediği için yine taktiksel faturayı Arda Güler'e kesti ve onu kolay bir hedef olarak gördü. Yan Diomande tercihi tamamen daha direkt bir oyun içindi ancak bu hamle Real Madrid'i yaratıcılıktan tamamen mahrum bıraktı"