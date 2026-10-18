Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Mehmet Ali Erbil, bu kez katıldığı bir programda yaptığı gayrimenkul açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları ve son zamanlarda ikili ilişkilerindeki hareketlilikle adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, geçmiş yatırımlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişte kazancının bir bölümünü gayrimenkule yatırdığını belirten ünlü komedyen, o süreçte neredeyse her hafta bir ev aldıklarını dile getirdi. Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü komedyenin şoke eden sözleri kısa sürede magazin gündeminde yer edindi.

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HABERİN ÖZETİ Mehmet Ali Erbil'den şoke eden gayrimenkul açıklaması! "Her hafta bir ev alırdık" Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına katılarak geçmişteki gayrimenkul yatırımlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Erbil, geçmişte kazancının bir bölümünü gayrimenkule yatırdığını belirtti. Erbil, o süreçte neredeyse her hafta bir ev aldıklarını dile getirdi. Ünlü şovmen, servetinin çocuklarının ve torunlarının geleceğini garanti altına aldığını ifade etti. Erbil, şu anda oturduğu evin 10 milyon dolar edeceğini söyledi. Ayrıca eşlerine verdiği evlerin de toplamda 10 milyon dolar ettiğini belirtti.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN GAYRİMENKUL AÇIKLAMASIYLA ŞOKE ETTİ!

Ekranların sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, magazin dünyasının bir an olsun gündeminden düşmüyor. Başarılı komedyen ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve geçmişten bugüne yaptığı evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu kez gayrimenkul açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem açıklamaları hem de kişisel yaşantısına dair açıklamalarıyla magazin manşetlerindeki yerini korumaya devam eden ünlü şovmen, son olarak eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına katılmıştı.

Katıldığı YouTube programında şoke eden açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren Mehmet Ali Erbil, bu kez servetiyle adından söz ettirdi. Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları ve son zamanlarda ikili ilişkilerindeki hareketlilikle dikkatleri üzerine çeken ünlü şovmen, konuk olduğu eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.

Katıldığı programda yatırımlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şovmen, geçmişteki kazançlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar kullandı. Geçmişte kazancının bir bölümünü gayrimenkule yatırdığını belirten Mehmet Ali Erbil'in serveti yeniden gündem oldu. Erbil, gayrimenkul açıklamasıyla herkesi şoke etti.

"HER HAFTA BİR EV ALIRDIK"

Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun’un YouTube programına konuk oldu. Programda birçok çarpıcı açıklamada bulunan ünlü şovmen, eski eşi Coşkun ile evlilikleri sırasında yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını anlattı. O dönem kazancını nasıl değerlendirdiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Erbil, düzenli olarak gayrimenkul yatırımı yaptıklarını belirtti.

O yıllarda elde ettiği kazancın önemli bir bölümünü gayrimenkule yatırdığını anlatan Mehmet Ali Erbil, "O süreçte neredeyse her hafta bir ev alırdık" şeklinde konuştu. Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şovmenin şoke eden sözleri kısa sürede magazin gündeminde yer edindi.

"TORUNLARIMIN GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALDIM"

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda serveti hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, mal varlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Servetinin kesin olarak ne kadar olduğu bilinmeyen ünlü şovmenin, 10 milyon dolarlık ev itirafı magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Çalışmasa dahi ailesine yetecek bir servete sahip olduğunu belirten Erbil, maddi geleceğini güvence altına aldığını belirtmişti.

Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda, servetine dair "Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Eşlerime verdiğim evler de 10 milyon dolar. Kumarda varımı yoğumu kaybetmedim; çocuklarımın, torunlarımın geleceğini garanti altına aldım." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmenin tam serveti belirsizliğini korurken, 10 milyon dolar değerinde bir evi olduğu ve hiç çalışmasa bile çocuklarına ve torunlarına yetecek kadar servetinin yer aldığı söylenmişti.