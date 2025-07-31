Araç sahipleri dikkat! Bu iki cihaz olmadan trafiğe çıkamayacaklar: Türkiye’nin de gündeminde

Avrupa Birliği’nin Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR2) kapsamında alınan kararlarla, otomotiv sektöründe önemli bir dönüşüm başlıyor. İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, yeni araçlara alkol kilidi (Alcolock) ve kara kutu sistemlerinin zorunlu olarak entegre edilmesi planlanıyor. Türkiye de bu yönde adımlar atmaya başladı.

SIFIR ARAÇLARDA YENİ DÖNEM

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaya göre, ülkede satışa sunulacak tüm sıfır araçlarda alkol kullanımını engelleyen Alcolock sistemi ile kazaya ilişkin verileri toplayan kara kutu sistemleri zorunlu hale gelecek. Avrupa pazarında varlığını sürdürmek isteyen otomobil üreticileri de bu zorunluluğu destekliyor. Ancak uzmanlar, bu teknolojilerin üretim maliyetine eklenerek araç fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekiyor.

ALCOLOCK VE KARA KUTU NEDİR?

Alcolock (Alkol Kilidi): Sürücünün alkol seviyesini ölçen ve yasal sınırın aşılması halinde aracın çalışmasını engelleyen bir güvenlik sistemidir.

Kara Kutu: Hız, frenleme, direksiyon hareketleri gibi verileri kaydederek kaza anında yaşananları detaylı şekilde analiz etmeye olanak tanır.

ZORUNLULUKLAR ARTIYOR

GSR2 yalnızca Alcolock ve kara kutuyla sınırlı değil. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücü yorgunluk uyarı sistemi, çarpışma önleyici sensörler, şerit takip asistanı ve akıllı hız destek sistemleri gibi teknolojilerin de araçlarda yer alması zorunlu olacak.

TÜRKİYE DE UYUM SÜRECİNDE

Avrupa ile teknik uyumu amaçlayan Türkiye, konuyla ilgili yönetmeliği geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemede, alkol kilidi altyapısından olay veri kaydedicisine kadar pek çok sistem için teknik ve idari esaslar belirlendi. Ayrıca bu sistemlerin, araç tip onay süreçlerindeki gereklilikleri de yönetmelikte yer aldı.

İNGİLTERE’DE SİYASİ TARTIŞMA

İngiltere’de hükümet, düzenlemeyi “ekonomik ve güvenlik odaklı” bir adım olarak savunurken, bazı muhalif siyasetçiler bu hamlenin Brexit sonrası Avrupa’ya yeniden yakınlaşmanın arka kapıdan yürütülmesi olduğunu ileri sürüyor. Özellikle İşçi Partisi, adımın ekonomik gerekçelere dayandığını vurgularken, bazı Brexit yanlısı milletvekilleri düzenlemeyi “gizli AB geri dönüşü” olarak değerlendiriyor.