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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Tapu sahipleri dikkat! Bakanlık izin almadan kiraya verecek: 45 gün süresi var

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Eylül 2025 itibarıyla atıl durumdaki tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için harekete geçiyor. Yeni uygulamayla, iki yıl boyunca ekilmeyen tarlalar, sahibinden izin alınmadan kiraya verilebilecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:20

, uzun süredir boş bırakılan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması için harekete geçti. 2023 yılında kamuoyuna duyurulan yeni uygulama, 1 Eylül 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

EKİLMEYEN ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, iki yıl boyunca işlenmeyen tarlalar, sahibinin izni aranmadan üçüncü kişilere kiralanabilecek. bedelleri, ilgili komisyonlarca belirlenecek ve bu bedeller üzerinden tarlalar tarımsal amacıyla değerlendirilecek.

Tapu sahipleri dikkat! Bakanlık izin almadan kiraya verecek: 45 gün süresi var

BAŞVURU İÇİN 45 GÜNLÜK SÜRE ÖNEMLİ

sahiplerinin dikkat etmesi gereken en kritik detay, 45 günlük başvuru süresi. Arazisinin kiralanmasını istemeyen tapu sahipleri, 1 Eylül’den itibaren başlayacak başvuru sürecinde 45 gün içerisinde talepte bulunmak zorunda. Aksi takdirde, araziler devlet tarafından kiraya verilecek.

KAZANILAN PARA TARLA SAHİBİNE VERİLECEK

Kiralama işlemleri devlet aracılığıyla yapılacak ve elde edilen gelir, herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahibinin hesabına yatırılacak. Bu sistemle hem üretim artacak hem de dışı kalan araziler ekonomiye kazandırılacak.

Tapu sahipleri dikkat! Bakanlık izin almadan kiraya verecek: 45 gün süresi var

İLK KİRALAMA 16 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Başvurular 1 Eylül 2025’te başlayacak; kiralama süreci ise 16 Ekim 2025 itibarıyla resmen devreye alınacak. Süreci yakından takip etmeyen arazi sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için takvim büyük önem taşıyor.

Tarım uzmanları, uygulamanın sektöre can suyu olabileceğini vurgularken, sürecin verimli yürütülebilmesi için arazi sahiplerinin haklarını zamanında kullanmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#kiralama
#tarım arazileri
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#tarla
#tarlalar
#Ekonomi
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