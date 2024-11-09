İkinci el otomobillere ilgi yoğun! Satışlar ekim ayında arttı

09 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:23

Araç sahibi olma hayali kuran vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneliyor. Çevrim içi ikinci el oto pazarında satışlar ekim ayında geçen yıla göre yüzde 39 artarak 186 bin 583 araca ulaştı.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin liraya alınabilecek en masrafsız ikinci el araçlar

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin liraya alınabilecek en masrafsız ikinci el araçlar

Ekim ayında çevrim içi platformlarda toplam 441 bin 572 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adedi, eylül ayına göre yüzde 24, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 artış gösterdi. Bu ilanların yüzde 42'sine denk gelen 186 bin 583 araç satışı gerçekleşti. Satış adetleri eylüle kıyasla yüzde 7, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 39 arttı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YAKLAŞIK YÜZDE 7 YÜKSELDİ

2024'ün ilk 10 ayında ilan sayısı yüzde 8, satış sayısı ise geçen yıla göre yüzde 10 oranında yükseldi. İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayında fiyatlar incelendiğinde, ilk 35 markanın 249 modeline ait 342 bin 619 ilan analiz edildi. Buna göre, perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 artış gösterdiği tespit edildi. Yılın başından ekim ayı sonuna kadar olan dönemde ise ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 7 oranında yükseldi.

EKİM AYINDA EN ÇOK DİZEL ARAÇLAR SATILDI

Ekim ayında motor tipine göre incelendiğinde, çevrim içi pazarda 103 bin 39 adetle en çok dizel araçlar satıldı. Dizel araçları 74 bin 701 satışla benzinli araçlar, 5 bin 28 satışla oto gazlı araçlar takip etti. Hibrit otomobil satışları 1.817 adet olurken, elektrikli otomobil satışları 1.998 adede ulaştı. Geçen yılın ekim ayında ise 520 elektrikli araç satılmıştı.

Dizel araçlar, ekimde yüzde 55, yılın ilk 10 ayında yüzde 58 payla pazarın en çok tercih edilen araçları olmaya devam etti. Ancak dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Elektrikli araç satışları ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 91 oranında artış gösterdi.

Ekim ayında çevrim içi pazarda araçların ortalama satış süresi 34 gün oldu. Toyota markalı araçlar ise 29 gün ile pazar ortalamasından 6 gün daha hızlı satıldı.