İkinci elde 'benzin' bitti! Fiyatlar yüzde 30 düştü, daha da gerileyecek

13 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:21

Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki artış durdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kredi musluklarını kısmak ve Ticaret Bakanlığı'nın otomobil fırsatçılarına göz açtırmamak amacıyla aldığı önlemler sayesinde, sıfır araç satan bayiler satışlardaki düşüşün ardından Eylül 2023'te hızlı bir kampanya furyasına başladı.

7 Temmuz'da sıfır araçlarda yürürlüğe girecek olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) regülasyonunun etkisiyle, son bir aydır kampanyalar zirve yaptı.

800 BİN TL'YE SIFIR ARAÇ

Bu durum sıfır araç fiyatlarının 800 bin TL'ye kadar düşmesine neden oldu. Böylece, ikinci el araçların fiyatları da son bir yılda %30 oranında geriledi.

"FİYATLARDA DA BALONA YOLA AÇTILAR. ANCAK RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ikinci elde fiyatların geri çekilmesi ve araç satışlarındaki durgunluk nedeniyle Türkiye'de faaliyet gösteren 120 bin galericiden 10 bini son 3 ayda kepenk kapattı.

Pandemiyle birlikte otomobilin yatırım aracına dönüşmesinin galerici popülasyonu oluşturduğuna dikkat çeken sektör oyuncuları, "Son 5 yılda 20 bine yakın kişi galerici oldu. Bu işi meslek olarak görmediler, kısa yoldan zengin olmayı hayal ettiler. Fiyatlarda da balona yola açtılar. Ancak rüzgâr tersine döndü, şimdi bir bir kepenk kapatıyorlar" diyor. Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten sektör oyuncuları, "7-8 ay önce ikinci el arabayı 1 milyon TL'ye alan galericiler var. O dönem bu aracın sıfırı 1.4 milyondu. Şimdi bu aracın sıfır fiyatı 1.1 milyon TL. Hal böyle olunca ikinci el aracın fiyatı da 800 bin TL'ye düştü, zarar ettiler" ifadelerini kullanıyor.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR

CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, son dönemde sıfır araçlarda yapılan güçlü kampanyalar nedeniyle tüketici talebinin bu alana yöneldiğini söyledi.

Son bir yılda sıfır araçların fiyatlarının çok artmadığını anlatan Yalçın, "1 yılda sıfır araçların fiyatları genel ortalamada yüzde 17 arttı. Enflasyon ortamında bu artış çok düşük kaldı. O nedenle talep sıfıra kaydı. Bu yılın ilk 5 ayında binek ve hafif ticari toplam 480 bin araç satıldı" dedi.