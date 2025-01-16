İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı!

16 Ocak 2025 16:08 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:26

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi oto pazarında 2024 yılının en çok satılan markaları belli oldu. İlk iki sırada yerli üretim yapan markalar dikkat çekerken, elektrikli araç satışları büyük bir sıçrama yaparak yüzde 103,6 oranında artış gösterdi. İşte geçen yılın en çok tercih edilen otomobilleri...

Indicata’nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, 2023 yılında 1 milyon 881 bin 97 adet aracın satıldığı binek ve hafif ticari araç pazarında, 2024 yılında satışlar yüzde 11 artarak 2 milyon 91 bin 918’e ulaştı. Geçtiğimiz yıl çevrim içi platformlarda toplam 4 milyon 546 bin 329 ilan yayımlandı ve bu ilanların yüzde 46’sı satışla sonuçlandı.

EN ÇOK SATAN 10 MARKANIN PAZAR PAYI 75,4 OLDU

2024 yılında ikinci el çevrim içi pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 263 bin 49 adet satışla Volkswagen​ oldu. Volkswagen’i, 248 bin 705 satışla Fiat​ ve 246 bin 38 satışla Renault​ takip etti. Sıralamada dördüncü sırada 201 bin 234 adetle Ford​ yer alırken, onu 124 bin 335 ile BMW, 113 bin 164 ile Opel, 103 bin 314 ile Peugeot, 102 bin 722 ile Mercedes-Benz, 95 bin 800 ile Hyundai ve 77 bin 995 satışla Toyota izledi. İlk 10 marka, toplam satışların yüzde 75,4’ünü gerçekleştirdi.

YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELİ FIAT EGEA OLDU

Binek araç pazarında 2024 yılında 1 milyon 172 bin 470 adet satış gerçekleşti. Fiat Egea, 95 bin 261 adetle en çok tercih edilen model oldu. Egea’nın ardından 76 bin 98 adetle Renault Clio, 74 bin 760 adetle Volkswagen Passat, 74 bin 215 adetle Renault Megane, 51 bin 252 adetle Toyota Corolla ve 50 bin 78 adetle Ford Focus geldi. Opel Astra, BMW 5 Serisi, BMW 3 Serisi ve Volkswagen Polo da ilk 10 arasında yer aldı. Bu modeller, toplam binek satışlarının yüzde 34,3’ünü oluşturdu.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA LİDER FIAT DOBLO

2024 yılında çevrim içi pazarda 379 bin 488 hafif ticari araç satıldı. Fiat Doblo, 49 bin 19 adetle en çok tercih edilen hafif ticari araç oldu. Doblo’yu, 46 bin 487 adetle Ford Transit/Tourneo Courier ve 43 bin 662 adetle Fiat Fiorino takip etti. İlk 10 arasında Ford Transit/Tourneo Connect, Volkswagen Transporter, Ford Transit, Volkswagen Caddy, Renault Kangoo, Citroen Berlingo ve Peugeot Partner gibi modeller de yer aldı. Bu araçlar, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71’ini oluşturdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYINDA BÜYÜK ARTIŞ

2024 yılında yakıt tipi bazında en çok satış, yüzde 57’lik pay ile dizel araçlarda gerçekleşti. Dizel araçları yüzde 38 ile benzinli araçlar takip etti. Elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 103,6 oranında artarak en hızlı yükselişi gösterdi. Hibrit araçların payı ise yüzde 50,4 oranında düşüş kaydetti.

EN HIZLI SATILAN MARKA FIAT, EN YAVAŞ MERCEDES-BENZ

Türkiye pazarında araçların ortalama satış süresi 43 gün olarak kaydedildi. Fiat, ortalama 36 günlük satış hızıyla en hızlı satılan marka olurken, Mercedes-Benz ise 54 günle en yavaş satılan marka oldu.