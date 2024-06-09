İkramiye takvimi belli oldu! İşte kamu işçisi ve emeklinin ikramiye tablosu

09 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:15

Emeklilerin hangi tarihlerde ikramiye alacağı belli olurken milyon kamu işçisi için de tarih Resmî Gazete'de yayımlandı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı.

Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Öte yandan emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara yatacak. Tüm emeklilere toplamda 42 milyar liralık ödeme yapılmış olacak.

KAMU İŞÇİSİ DE İKRAMİYE ALACAK

Kamu işçileri için ödenecek ikramiye tarihleri de Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında belli oldu. Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında verilecek ikramiye tarihleri 14 Haziran ve 13 Aralık olarak belirlendi.

Buna göre ikramiye ödemeleri bu tarihlerde iki taksit olarak hesaplara geçecek. Maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

KAMU İŞÇİLERİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Tediyeden kadrolu taşeronlar, kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçiler yararlanabileceği ikramiye tutarı vergi indirimleri dahil 8 bin lira civarında olacak.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir.