İktidarın asgari ücrete ara zam ve emekli planı! 23 Mart dönüm noktası olacak

Emekli ve çalışanların dört gözle beklediği açıklama geldi. Emekli aylıklarında Temmuz ayında artış yaşanacak. Ancak asgari ücret ara zammı için kapılar kapanmıştı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçime işaret eden Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz hamlesini açıkladı.

Temmuz ayında hükümetin asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarına yapacağı artış için sinyal geldi. CHP'de ön seçim tarihi olan 23 Mart'a dikkat çeken SGK uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime odaklanacağı ve bu nedenle bu konularda karar alırken siyasi bir yaklaşım benimseyeceğini ifade etti. Bu kapsamda memur, emekli ve çalışana zam sinyalini verdi.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Temmuz ayı, hem hükümetin emeklilere yapacağı artış hem de ekonomik politikaların şekillenmesi açısından çok önemli bir dönem olacak. Bu dönemde, özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili alacakları kararlar, hükümetin ekonomik stratejilerinin yanı sıra siyasal faktörlere de dayanacak. Hükümetin Temmuz ayında gerçekleştireceği artışlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası sürecine paralel olarak şekillenecek. 23 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte halkın tepkilerini gözlemleyecek ve buna göre asgari ücretliler ve emekliler için iyileştirme yapmayı planlayacak. Cumhurbaşkanının bu konuda ne kadar aktif olacağı ve ekonomiye ne gibi müdahalelerde bulunacağı, Temmuz ayında daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NEYE BAĞLI?

Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verileri, hükümetin emeklilere yapacağı artışlarda temel bir gösterge olacak. Hükümet, özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarını dikkate alarak bir artış oranı belirleyecek. Ancak hükümetin bu oranlarla yetinmeyip, TÜİK’in açıkladığı oranların üzerine ek bir artış yapması da bekleniyor. Bu durumda, hükümetin sadece enflasyon verilerine dayanarak değil, aynı zamanda kamuoyunun tepkilerine ve siyasi koşullara göre ek iyileştirmeler yapması ihtimali gündeme gelebilir. Bu süreçte seçim anketlerinin de büyük bir rol oynayacağı, hükümetin bu verilere göre karar alacağı ifade ediliyor. Ankara konuşulan bu.

TEMMUZ AYI İKTİDAR İÇİN SINAV NİTELİĞİNDE

Temmuz ayında yapılacak açıklamalarla birlikte, emekli maaşlarının ne kadar artacağı, asgari ücretle karşılaştırıldığında ne gibi değişiklikler olacağı ve hükümetin bu artışları hangi kriterlere göre belirleyeceği daha net bir şekilde anlaşılacak.

Emeklilerin maaşlarının ve asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadar korunacağı, hükümetin ekonomik planları ile doğrudan bağlantılı olacak. Hükümet, bu konuda oldukça dikkatli davranmak zorunda kalacak çünkü hem ekonomik hem de siyasi açıdan çok önemli bir eşikte bulunuyor. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılması, halkın desteğini kazanmak için kritik bir adım olacak. Ancak bu artışların miktarı, enflasyon oranları ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda şekillenecek. Temmuz ayı, bu anlamda hem hükümet hem de halk için çok kritik bir dönem olacak.

2026’DAKİ EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ CAN YAKACAK

Özellikle 2025 yılında emekli olanların daha avantajlı olacak çünkü 2026 yılında emekli olacakların maaşları, bir miktar düşecek. 2026’daki emekli maaşlarındaki düşüş, emekli olacaklar için ciddi bir sorun oluşturabilir. 2025 yılında emekli olanlar, bu dönemdeki artışlardan daha fazla fayda sağlayacak. 2026’da emekli olanların maaşları ise daha düşük seviyelerde kalacak."