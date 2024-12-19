İlan çok alıcı yok! İkinci el araçlarda süre uzadı: İşte en zor satılan modeller

19 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:13

Yılın sonuna yaklaşırken, ikinci el araç piyasasında ilanda kalma sürelerinin uzadığı gözlemleniyor. Hibrit araçlar ortalama 44 gün boyunca satışta kalırken, benzinli araçlar 51, dizel araçlar ise 54 gün süreyle ilanda kalıyor. Bu veriler, araç talebindeki değişim ve alıcıların tercihleri üzerine etkili faktörlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

2024'ün sonlarına yaklaşırken, Türkiye'deki ikinci el araç satışları yavaşladı ve araçların ilanda kalma süreleri uzadı. VavaCars'ın yapay zeka destekli analizine göre, Kasım ayında ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlendi. Özellikle, hibrit araçlar ortalama 44 günle en kısa sürede alıcı bulurken, benzinli araçlar 51, dizel araçlar ise 54 gün boyunca ilanda kaldı. Elektrikli araçlar ise ortalama 63 gün ile ikinci el pazarında en uzun süre ilanda kalan araçlar arasında yer aldı.

ARAÇ TÜRÜ VE SEGMENT TİPİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Araç türüne göre değişkenlik gösteren ilanda kalma süreleri, segment tipine göre de farklılık gösterdi. C segment araçlar ortalama 48 gün ile en hızlı satılırken, D segment araçlar 62, E segment araçlar ise 76 günle daha uzun süre ilanda kaldı. Özellikle C segmenti, Türkiye’deki araç alım-satım piyasasında en popüler kategori olup, yüzde 50 oranında tercih edilmekte.

Ayrıca, aracın marka ve modeline göre de ilanda kalma süreleri değişkenlik gösterdi. Fiat Egea, ortalama 40 gün ile en hızlı satılan araç modeliyken, Toyota Corolla ve Renault Megane gibi modeller sırasıyla 41 ve 44 gün ilanda kaldı. Ford Focus, Skoda Octavia ve Opel Astra gibi modeller ise daha uzun süre ilanda kalıyor.

ARAÇLARIN RENKLERİ DE BELİRLEYİCİ OLUYOR

Araçların renkleri de alıcı bulma süresini etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Siyah renkli araçlar ortalama 65 günle ilanda kalırken, beyaz araçlar 50 gün ile daha hızlı satılabiliyor. Bölgesel bazda da önemli farklar gözlemlendi. Karadeniz Bölgesi, ikinci el araçların en uzun süre ilanda kaldığı bölge olurken, Doğu Anadolu Bölgesi ise en kısa süreli ilanda kalma süresine sahip oldu.