Ev ve araç alımı sırasında internet ilanları ilk sırada yer alırken usule uygun olmayan ve yanıltıcı nitelik taşıyan ilanlar vatandaşı tehdit ediyor.

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HABERİN ÖZETİ İlanda oto yedek parçasına 111 TL yazdı, arayanlardan 6 bin TL istedi! Ticaret Bakanlığı 1 milyonluk cezayı kesti Ticaret Bakanlığı, internet ilanında 111 TL olarak belirtilen oto yedek parçası için tüketicilerden 5 bin ve 6 bin TL talep eden satıcıya idari para cezası uyguladı ve reklamları durdurdu. İnternet satış platformunda 111 TL olarak ilana konulan otomobil yedek parçası için tüketicilerden farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira istendiği tespit edildi. Reklam verenin bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç başlatıldı. Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu yanıltıcı reklamların durdurulmasına karar verildi.

İlan sitelerinde verilen ilanlar Ticaret Bakanlığı tarafından sıkı bir denetimden geçerken yapılan son incelemede bir oto yedek parça satışı şüpheli bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Parçanın fiyatı ilanda 111 TL olarak belirtilirken satın almak için arayan vatandaşlardan 6 bin TL istendiği tespit edildi. Bakanlık konuyla ilgili harekete geçerek 1 milyon 83 bin TL'lik para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti. Yapılan incelemede, bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira talep edildiği belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANIP REKLAMLAR DURDURULDU

Reklam verenin, Ticaret Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırma ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."