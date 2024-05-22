İletişim Başkanlığı'ndan 'sahte zeytinyağı' haberlerine yalanlama: Bakanlığı karalamaya kalktılar

22 May 2024 13:57 - Güncelleme : 22 May 2024 14:01

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltıcı haberlerle mücadeleyi sürdürüyor. Son olarak bazı yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı kısa bir süre önce aroma ve boya ile zeytinyağına benzetilen sıvı yağlara ruhsat vermeye başladı. Çakma zeytinyağı henüz marketlere ulaşmadı, ancak lokanta ve kafelerde tüketiciyle buluştu." gibi ifadelere yer verildi. Bakanlığı lekeleyerek halkı endişeye sürükleyen haberlerle ilgili DMM'den açıklama geldi.

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladı.” iddiası doğu değildir. Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği kapsamında, zeytinyağı olmayan bir sıvı yağın aroma ve renklendirici ile zeytinyağı algısıyla piyasaya arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca tebliğ kapsamında zeytinyağının başka sıvı yağlarla karıştırılması da yasaktır.

'TÜKETİCİYİ YANILTIYORLAR'

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi zeytinyağı adı altında aroma ve renklendirici ile üretilen bir sıvı yağa ruhsat veya izin verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı bu tür ürünlerin tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatmaktadır.