İlk defa ev alacaklar için İlk evim kampanyası başlıyor! 1.20 faiz oranıyla konut kredisi imkanı

06 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:07

TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! Bağcılar, Küçükçekmece ve Gölbaşı'na 1060 yeni konut geliyor

TOKİ İstanbul ve Ankara için harekete geçti! Bağcılar, Küçükçekmece ve Gölbaşı'na 1060 yeni konut geliyor

Dar ve orta gelirliye konut müjdesi geldi. Ev sahibi olma hayali, kredi faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle giderek zorlaştı. Konut kredisi kullanarak ev almak isteyen bireylere güzel haber geldi. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanacak. İlk evim konut kredisi kampanyası yıl sonuna kadar Meclis’e gelecek.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLIYOR

Ödeme miktarlarında yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarındaki hızlı yükseliş ve düşmeyen enflasyondan kaynaklı dar gelirli artık konut alamıyor.

Türkiye'de konut sahipliği oranı düştü. 10 kişiden 7'sinin evi varken, bu oran 10'da 5'lere kadar geriledi. Ancak dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni adımlar gelmeye devam ediyor.

İlk evini alacaklara %1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi verilecek.

İlk Evim Konut Kampanyası detayları netleşmeye başladı. Ev sahibi olmayı planlayan milyonlarca vatandaş bayram edecek.

1.20 FAİZ ORANIYLA KONUT KREDİSİ VERİLECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Günümüzde 1 milyon TL tutarında bir konut kredisi için 12 aylık vadeyle hesaplandığında aylık faiz oranı yüzde 6,99 olarak uygulanırken, toplam geri ödeme miktarı 9 milyon TL’ye yaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan "İlk Evim Konut Kampanyası" kapsamında, ilk kez ev alacaklara %1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi verilecek.

Düşük faizli kredi imkanı vatandaşın nefes almasını sağlayacak.

İLK EVİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?

İlk Evim Konut Kampanyası henüz başlamadı. Başvuru tarihleri ve detaylar yıl sonuna doğru netleşecek.

Sunulan bu kredi, hiç evi olmayan vatandaşlara yönelik olacak.

İKLİM VE AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER PROJESİ

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından açıklanan İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi detayları da netleşti.

Bu proje ile evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeli kredi imkanı verilecek.

İZMİR PİLOT İL OLDU

Kentsel dönüşüm ve ev yenileme çalışmalarına hız verilen projede İzmir pilot il olarak seçildi.