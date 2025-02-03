Yılın ilk enflasyon rakamları geliyor: 2025 ekonomisine dair ilk sinyal

03 Şubat 2025 03:45 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 03:47

Yılın ilk enflasyon rakamları bugün belli oluyor, zam dalgası vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da zorluyor. Beklentiler düşüş yönünde olsa da, market raflarındaki fiyatlar tablonun pek de iyileşmediğini gösteriyor. İşte 2025 yılı ocak ayının ilk enflasyon beklentileri...

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2025 yılının ilk enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerine ilişkin yapılan ankete 20 uzman katıldı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 olarak hesaplandı. En düşük tahmin yüzde 3,75, en yüksek tahmin ise yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu beklentilere göre, aralık ayında yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun, ocak ayında yüzde 41,11'e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 27,58 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yılın son ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,03 oranında artış göstermişti. Açıklanacak yeni veriler, yılın ilk çeyreğine yönelik ekonomik değerlendirmelerde önemli bir gösterge olacak.

ARALIK AYINDA ENFLASYON YÜZDE 1,03 ARTTI: SON 19 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artış gösterdi.

Bu oran, son 19 ayın en düşük aylık enflasyon seviyesi olarak kayıtlara geçti. Açıklanan veriler, enflasyonun yavaşlama eğilimine girdiği yönünde değerlendirilirken, uzmanlar gelecek dönem için fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.