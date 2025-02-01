İTO açıkladı! İstanbul’un Ocak ayı enflasyonu belli oldu: Zamlar en çok sağlık sektörünü vurdu

01 Şubat 2025 13:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 13:55

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 30 yıl sonra yenilediği fiyat endeksiyle gerçekleştirdiği ilk ölçümün sonuçlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 5,16 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon yüzde 48,40'a geriledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 1995 yılından bu yana ilk kez enflasyon hesaplamasında kapsamlı bir değişikliğe gitti. Yeni enflasyon sepetiyle yapılan ilk hesaplamaya göre, İstanbul’da ocak ayı enflasyonu yüzde 5,16 olarak belirlendi.

HARCAMA GRUPLARI VE MADDE SAYISI ARTIRILDI

Önceki enflasyon sepetinde yer alan 8 ana harcama grubu, güncellenmiş endeksle birlikte 12’ye yükseltildi. Ayrıca, 30 yıldır 242 madde üzerinden hesaplanan İTO enflasyonu, yeni dönemde 493 ürün üzerinden değerlendirilecek. Güncellenen sepete internet, otomobil ve cep telefonu gibi harcama kalemleri de ilk kez dahil edildi.

SEKTÖRLERE GÖRE ENFLASYON ORANLARI

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı sağlık sektöründe yaşandı ve bu alandaki fiyatlar yüzde 18,82 oranında yükseldi. Ulaştırma sektörü de yüzde 10,95’lik enflasyon oranıyla dikkat çekti. Öte yandan, giyim ve ayakkabı grubu yüzde 1,62 oranında fiyat düşüşü yaşayarak enflasyon sepetindeki tek gerileyen kategori oldu.