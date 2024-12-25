İmalat sanayi kapasite kullanım oranı değişmedi

25 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:24

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,6 oldu.

Merkez Bankası, 2024 yılı aralık ayına ilişkin kapasite kullanım oranını açıkladı. İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI SABİT Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti. İlgili Haberler TÜİK açıkladı! Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri aralık ayında yükseldi TÜİK kazanç yapısı istatistiklerini duyurdu: Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç belli oldu! İşte kadın ve erkeklerin kazancı