TÜİK açıkladı! Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri aralık ayında yükseldi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
25 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:04
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, aralık 2024 verileri TÜİK tarafından açıklandı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 1,9 yükseldi.
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri aralık verileri belli oldu.
GÜVEN ENDEKSLERİ ARALIK AYINDA YÜKSELDİ
Güven endeksi;
- Hizmet sektöründe %2,4 arttı,
- Perakende ticaret sektöründe %1,2 arttı,
- İnşaat sektöründe %1,9 arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,2 oranında artarak 113,0 değerini ve inşaat sektöründe %1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.
Kaynak: tgrthaber.com