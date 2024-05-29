IMF açıkladı, Türkiye'nin kasasındaki altın miktarı belli oldu

29 May 2024 12:52 - Güncelleme : 29 May 2024 12:53

Çin ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankalarıyla beraber Türkiye’de son iki yıldır altın alımlarını artırdı. IMF Türkiye’nin rezervlerine kattığı altın miktarını açıkladı.

55 TONDAN FAZLA ALTIN ALINDI

Türkiye, altın rezervlerini güçlendirmeye devam ediyor. IMF verilerine göre Türkiye, yılın ilk 4 ayında 55 ton 564 kilogram altın aldı. Toplam altın rezervi böylelikle 781 ton 957 kilogram seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin altın rezervi 2022 sonunda 542 ton, 2023 sonunda ise 726 ton seviyesindeydi. Öte yandan en fazla altın alımı 17,95 ton ile şubat ayında yapıldı. Ocak ayında 12 ton, mart ayında 10 ton, nisan ayında ise rezervlere 10,6 ton altın eklendi.

ÇİN DE ALIMLARA DEVAM EDİYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Çin Merkez Bankası PBOC, Nisan ayında 60 bin troy ons satın aldı. Bu rakam, Mart ayında 160 bin ons, Şubat’ta ise 390 bin onstu. Ülke 18 aydır alımlarına ara vermeden devam ediyor.