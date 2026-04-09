Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Gıda Programı, Orta Doğu'daki savaşın gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda güvensizliğine yol açacağını bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı'ndan dünyaya kritik uyarı: Orta Doğu'daki savaş gıda fiyatlarını fırlatacak Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Gıda Programı, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji piyasalarında tarihi aksamalara yol açarak gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda güvensizliğine neden olacağını bildirdi. Orta Doğu'daki savaş, küresel enerji piyasalarında modern tarihin en büyük aksamalarından birini tetikledi. Petrol, gaz ve gübre fiyatlarındaki keskin artışlar, ulaşımdaki aksamalarla birlikte kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda güvensizliğine yol açacak. Bu durum, özellikle düşük gelirli ve ithalata bağımlı ekonomiler tarafından en ağır şekilde hissedilecek. Yakıt ve gıda fiyatlarındaki ani yükselişler, mali alanı kısıtlı ve borç yükü yüksek olan yerlerde hükümetlerin savunmasız haneleri koruma kabiliyetini azaltacak. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı, gelişmeleri yakından takip edecek ve krizden etkilenenleri desteklemek için tüm araçların kullanımını koordine edecek.

ENERJİ PİYASALARINDA TARİHİ AKSAMA

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı'ndan yapılan ortak açıklamada, söz konusu kurumların yöneticilerinin Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini görüşmek için bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın bölge ve ötesindeki yaşamlar ile geçim kaynaklarını altüst ettiği kaydedildi.

Bu durumun, modern tarihin küresel enerji piyasalarındaki en büyük aksamalarından birini tetiklediğine dikkat çekilen açıklamada, petrol, gaz ve gübre fiyatlarındaki keskin artışların ulaşımdaki aksamalarla birlikte kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda güvensizliğine yol açacağı belirtildi.

GIDA FİYATLARI VE LOJİSTİK KRİZİ

Açıklamada, bunun özellikle düşük gelirli ve ithalata bağımlı ekonomiler tarafından en ağır şekilde hissedileceğine işaret edilerek, "Yakıt fiyatlarındaki ani yükselişle ve gıda fiyatlarındaki olası keskin artışlar, mali alanın kısıtlı ve borç yükünün halihazırda yüksek olduğu yerlerde özellikle endişe vericidir, bu durum hükümetlerin savunmasız haneleri koruma kabiliyetini azaltır." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı'nın, gelişmeleri yakından takip etmeyi ve krizden etkilenenleri desteklemek için tüm araçların kullanımını koordine etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, kendi yetki alanları doğrultusunda ve mevcut müdahale mekanizmalarına dayanarak yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak, istikrar, büyüme ve istihdam sağlayan dayanıklı bir toparlanmanın temellerini atmak için destek sağlayacakları dile getirildi.