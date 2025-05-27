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Ekonomi
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 | İrem Çınar

IMF İngiltere’nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) İngiltere ekonomisi için büyüme tahminini 0,1 puan yükseltti.

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IMF İngiltere’nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 17:28

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiltere ekonomisine yönelik 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye yükseltti. Fon, bu artışı 2025 yılı IV. Madde değerlendirmesi kapsamında paylaştı.

EKONOMİ YAVAŞLAMANIN ARDINDAN TOPARLANIYOR

IMF raporuna göre, İngiltere ekonomisi 2024’ün ikinci yarısındaki durgunluğun ardından toparlanma sürecine girmiş durumda. Ancak üretim tarafında yaşanan zayıflığın, ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyeli üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğü ifade edildi. Raporda, küresel ticaret gerilimleri, İngiltere’nin başlıca ticaret ortaklarındaki ekonomik yavaşlama ve ABD’nin uyguladığı tarifelerin doğrudan etkisiyle, ülke ekonomisinde 2026’ya kadar yaklaşık yüzde 0,3’lük bir büyüme kaybı öngörüldüğü belirtildi. Bu çerçevede İngiltere'nin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 1,4 olarak belirlendi.

IMF İngiltere’nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

TÜKETİMDEKİ DURGUNLUK EKONOMİK İYİLEŞMEYİ YAVAŞLATABİLİR

Finansal koşulların beklenenden daha sıkı seyretmesi ve hane halkının artan tasarruf eğilimi, özel tüketimdeki canlanmayı sınırlandırabilir. Bu durumun, genel ekonomik iyileşme sürecini yavaşlatabileceği uyarısında bulunuldu.

IMF, devam eden küresel ticaret belirsizliklerinin yalnızca ekonomik faaliyetleri yavaşlatmakla kalmadığını; aynı zamanda tedarik zincirlerini bozarak ve özel sektör yatırımlarını engelleyerek İngiltere’nin büyüme potansiyelini olumsuz etkilediğini vurguladı.

ENFLASYON HEDEFE 2026 SONUNDA ULAŞACAK

Son aylarda yukarı yönlü hareket eden enflasyonun bu yılın ikinci yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak temel enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte, 2026 yılının sonunda enflasyonun yeniden İngiltere Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 2 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

IMF, İngiltere Merkez Bankası'na (BOE) para politikasını kademeli olarak gevşetme sürecini sürdürme tavsiyesinde bulundu. Bu öneri, ekonomideki toparlanma ve enflasyondaki düşüş beklentileri doğrultusunda yapıldı.

IMF İngiltere’nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 3,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Beklenti yüzde 3,3 seviyesindeydi. Mart ayında ise enflasyon oranı yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti. Bu artış, İngiltere'de fiyat baskılarının hala yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

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